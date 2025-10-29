El rey Juan Carlos se pronuncia sobre su millonaria fortuna y carga contra Corinna Larsen: "Fue un error"

El padre del rey Felipe admite en sus memorias, que verán la luz a final de año, "haber decepcionado por numerosas debilidades"

El rey Juan Carlos habla por primera vez del protocolo que se activará con su muerte: "No sé si podré escaparme de una tradición"

El rey emérito Juan Carlos ha decidido contar su versión de los hechos en sus explosivas memorias que saldrán a la luz en España el próximo 3 de diciembre bajo el título 'Reconciliación'. La obra, de unas 500 páginas, se publicará primero en Francia el 5 de noviembre. Su propósito es evitar que otros, según el exmonarca, le "roben" su propia historia, tal y como se observa en el vídeo.

En la biografía, el padre del rey Felipe se muestra especialmente explícito con un episodio que ha marcado su vida: haber recibido 100 millones de dólares, aproximadamente 65 millones de euros, procedentes del reino de Arabia Saudí en 2008. Él lo describe como "un regalo que no supe rechazar. Un grave error", según recoge 'Le Monde'.

Ese importe habría sido transferido a la fundación panameña Fundación Lucum, constituida para canalizar fondos hacia el banco suizo Mirabaud en Ginebra. En 2012, tras el accidente de caza en Botsuana y ante la presión sobre las cuentas ocultas, el soberano habría decidido cerrar aquella estructura y desviar los fondos restantes, unos 64,8 millones de euros, a favor de Corinna Larsen.

"100 millones de dólares es una suma considerable", confiesa, asegurando que recibió aquella fortuna con la supuesta finalidad de cubrir las necesidades de su familia y "asegurar mi retiro, lejos de la vida oficial española".

Sobre Larsen, y aunque sin mencionarla por su nombre, el exmonarca reconoce que fue "un error que lamento profundamente".

Y añade: "Puede parecer banal: muchos hombres y mujeres se han dejado cegar hasta no ver la evidencia. En mi caso, tuvo un efecto devastador en mi reinado y en mi vida familiar. Erosionó la armonía y la estabilidad de esos dos aspectos esenciales de mi existencia, y llevándome finalmente a tomar la difícil decisión de abandonar España".

Asimismo, asevera de forma rotunda en 'Reconciliación' que "manchó mi reputación ante los ojos de los españoles. En aquella caza del hombre, me convertí en una presa fácil. Pero esa debilidad es la de un hombre. Jamás interfirió con mis preocupaciones como rey por mi país".

El libro tiene un objetivo claro: Juan Carlos I pretende revalidar su legado, explicar sus actos y corregir lo que considera una imagen distorsionada. Según adelanta Le Monde, el emérito admite "haber decepcionado por numerosas debilidades", siendo víctima de "errores de juicio por amor y amistad", de "conocidos dañinos" y de haber aceptado "regalos que a algunos les pueden parecer inapropiados".

Reconoce que estas confesiones, así como las que pronuncia sobre la relación con su hijo, Felipe VI, afirmando que el actual rey "le dio la espalda por deber", sin duda "reavivarán las críticas".