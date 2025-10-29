Celia Molina 29 OCT 2025 - 10:47h.

La cantante, natural de Albacete, ha recordado a las víctimas de la Dana de Letur, "el pueblo afectado que no debe caer en el olvido"

El 29 de octubre del 2024, todo cambió. Una fuerte Dana provocó intensas riadas y desbordamientos en la Comunidad Valenciana, Albacete y Málaga, dejando hasta 237 víctimas a su paso. Las alertas llegaron demasiado tarde para una población que no pudo percatarse de la magnitud del desastre que se avecinaba porque, en realidad, en muchos de los puntos afectados "apenas llovía". Al llegar el agua -procedente de los ríos y barrancos -, los vecinos salieron corriendo para salvar sus coches y negocios, sin imaginar que, en pocos segundos, el agua se llevarían las vidas de niños, ancianos, mascotas y familias.

Y aunque la zona más devastada, sin duda, fue L'horta sud de Valencia, donde se encontraron hasta 229 cadáveres (atrapados en garajes, bajos y sótanos), municipios como el de Letur, donde murieron seis personas arrastradas por el agua, no deben caer en el olvido. Así lo ha expresado Rozalén, natural de Albacete, en una emotiva carta que ha publicado en las redes sociales, dedicada, especialmente, al recuerdo de sus vecinos fallecidos. El texto, además de ser un canto a las víctimas (y al duelo de sus familiares) también denuncia que, un año después, todavía no se sepa "la verdad" sobre cómo se desarrolló la gestión de este desastre:

"Ojalá el agua vuelva a ser sinónimo de vida"

"Ojalá tuviéramos el don de callar o decir la palabra exacta en el momento perfecto para calmar el dolor… Ojalá quedara la solidaridad, las buenas acciones… Pero la intención no basta para frenar la desesperación. Ojalá pudiéramos entender la rabia, los duelos, los tiempos, la ira que conlleva saber que la vida es cruel, injusta, macabra tantas veces… Pero aceptamos el pack completo y, mientras, nos abruma la inmensa belleza de este amanecer", comienza a decir la cantante.

"Ojalá volvieran tus calles- continúa- , tus pozas, tu alegría, tus casas llenas de recuerdos donde crecimos felices. Ojalá el agua vuelva pronto a ser sinónimo de Vida. Ojalá volvieran ellas y ellos. Quienes nunca tuvieron que marcharse. En ese tiempo. Sin un adiós digno. De esa manera. Ojalá la verdad iluminara los caminos. Aunque doliera de golpe. A pesar del morbo. Ojalá pronto volvamos a querernos y yo me reconcilie contigo y conmigo. Hoy hace un año que todo cambió. Por favor. No se olviden de los pequeños lugares donde también sacuden las tragedias", concluye la artista.

Así, Rozalén se ha unido a las múltiples voces que hoy, en el primer aniversario de la tragedia, recuerdan a sus padres, hijos, abuelos o hermanos fallecidos. Benetússer, el lugar elegido para celebrar el funeral de estado y que, hace un año, estaba completamente cubierto de barro, se convertirá en el epicentro de este homenaje oficial, donde los familiares de las víctimas continúan pidiendo justicia. 365 días después de la peor Dana de nuestra historia, nadie sabe qué hizo ni dónde estuvo Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, durante las cuatro horas que permaneció ilocalizable, mientras Valencia moría bajo el agua. Algo que las familias de los fallecidos no puede tolerar ya más.