Además de las miles de pérdidas materiales que dejó la DANA en Valencia, se cobró también la vida de 229 personas y dejó otras muchas al borde de la muerte. Es el caso de Patricia, una mujer que apareció en unas imágenes intentando mantenerse a flote entre los coches que eran arrastrados por la riada. Todavía muchos vecinos siguen admirándola por su fortaleza y por cómo consiguió sobrevivir.

Todo esto ocurrió en Savedí, Valencia. "Salimos de casa con mi marido en chanclas y mi hija en pijama y ya lo veíamos todo muy raro. Cuando intenté cruzar la calle yo me caí y conseguí agarrarme al capó de una furgoneta. No llegué a tocar el suelo, conforme toqué el agua, la corriente me engulló. Yo en ese momento pensé que había salvado a mi hija al llevarla a casa de mis padres, pero también me daba pena por mi familia porque les dijesen que yo estaba bajo el agua muerta".

"El coche donde estaba apoyada se levantó porque vino otro coche arrastrado por el agua y se hizo una burbuja de aire que estaba en mi boca. Cogí el aire que quedaba porque el coche se estaba llenando de agua otra vez, cogí de la llanta la estiré y pude salir. Entre todas las cosas que flotaban pude llegar hasta el parque infantil. Yo lo vi en mitad de la nada y pensé que tenía que subir allí si o si".

Cómo fue su rescate

"Allí me tiré toda la noche cantando la nana que le canto a mi hija pensando en que no me quería morir y a las horas fue cuando reconocí la voz de mi marido. Solo teníamos la voz, porque no podíamos ver nada. Por la mañana pasó el primer camión de bomberos y todos empezamos a chillarle. Yo estaba herida, los bomberos en cuanto me vieron la herida que me hice en el brazo me dijeron que tenía que ir corriendo al hospital".

"Cuando llegué al hospital me empezaron a curar la herida y me dijeron que tenía ramas, cristales y madera dentro del brazo. Me preguntaron que cómo me lo había hecho y yo les contesté que en el agua. Entonces me dijeron que posiblemente me tenían que amputar el brazo, lo siguiente una amputación de pierna, pero me daba igual porque yo ya había sobrevivido, lo único que quería era salir fuera y volver a mi casa".