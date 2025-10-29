¿Cómo será el funeral de Estado?

Esperanza Buitrago 29 OCT 2025 - 07:46h.

El funeral de estado, un homenaje a las 237 personas muertas por la DANA, contará con la presencia de Mazón

Este miércoles 29 de octubre se cumple un año de una de las catástrofes naturales más graves de la historia de España. La DANA arrebató la vida a 237 personas en nuestro país, entre Valencia y Albacete. Hace unos días apareció el cadáver de uno de los desaparecidos, el de Francisco Javier, que murió junto a su hija.

La tarde de este miércoles se celebra un funeral de Estado con la presencia de los reyes Felipe y Letizia y la del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien muchos siguen pidiendo su dimisión por su gestión de la catástrofe.

Un año después de la DANA de Valencia aún sigue en el aire la pregunta que nadie ha respondido con claridad: ¿por qué se tardó tanto en avisar a la población? Un año después de la tragedia dos personas siguen desaparecidas, Elizabeth Gil y Francisco Ruiz, y no todas las personas y zonas afectadas han podido recuperar la normalidad al 100%.