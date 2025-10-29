Primer aniversario de la DANA, en directo | Pedro Sánchez: "Hoy es el día del compromiso con la Comunidad Valenciana"
El funeral de estado, un homenaje a las 237 personas muertas por la DANA, contará con la presencia de Mazón
El análisis de Carlos Franganillo sobre la DANA: "Las primeras alertas estaban lejos de predecir la destrucción de la riada"
Este miércoles 29 de octubre se cumple un año de una de las catástrofes naturales más graves de la historia de España. La DANA arrebató la vida a 237 personas en nuestro país, entre Valencia y Albacete. Hace unos días apareció el cadáver de uno de los desaparecidos, el de Francisco Javier, que murió junto a su hija.
La tarde de este miércoles se celebra un funeral de Estado con la presencia de los reyes Felipe y Letizia y la del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien muchos siguen pidiendo su dimisión por su gestión de la catástrofe.
Un año después de la DANA de Valencia aún sigue en el aire la pregunta que nadie ha respondido con claridad: ¿por qué se tardó tanto en avisar a la población? Un año después de la tragedia dos personas siguen desaparecidas, Elizabeth Gil y Francisco Ruiz, y no todas las personas y zonas afectadas han podido recuperar la normalidad al 100%.
¿Cómo será el funeral de Estado?
Unas 1.000 personas asisten la tarde de este miércoles al funeral de Estado por las 237 víctimas de la DANA. Entre las personalidades estarán Carlos Mazón, cuestionado presidente de la Generalitat, los reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Pero el protagonismo será para las víctimas y sus familias. Tres de ellas leerán un discurso y se celebrará un minuto de silencio, en un acto laico en el que se interpretarán varias piezas musicales y se dará la lectura de los nombres de los 237 fallecidos en la tragedia: 229 en la provincia de Valencia, 7 en Cuenca y Albacete y otra en Málaga, que serán "los grandes y verdaderos protagonistas" del acto.
María Ángeles perdió a su marido, ahogado en el sótano de su casaa: "Pienso que va a aparecer"
María Ángeles perdió a su marido, ahogado en el sótano de su casaa: "Pienso que va a aparecer"

Cada tarde, cuando sale de su trabajo, María Ángeles sigue mirando al otro lado de la calle para ver si ya ha llegado su marido Miguel con el coche para recogerla. "Pienso que va a aparecer, pero ya no está", recuerda emocionada.
Un empleada de emergencias admite que se pidió mandar la alerta a las 18.15h
Un día antes de que se cumpla un año de la DANA de Valencia, este martes, una persona, trabajadora de Emergencias, que estuvo telemáticamente en el Cecopi, le ha reconocido a la jueza que instruye la investigación que, la Delegación del Gobierno pidió a las 18,34h de la tarde de aquel 29 de octubre enviar el Es Alert, una hora y media antes de que se hiciera, sobre las 20.11 horas, cuando ya había muerto gente.
Luto oficial en toda la Comunitat Valenciana
El pleno del Consell ha acordado declarar este miércoles 29 de octubre luto oficial en toda la Comunitat Valenciana por el primer aniversario de la dana que hace un año arrasó parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales.
El alcalde de Paiporta: "Hoy y cada vez que llueve es bastante duro para las víctimas y sus familiares"
El alcalde de Paiporta: "Hoy y cada vez que llueve es bastante duro para las víctimas y sus familiares"

Lalocalidad de Paiporta fue una de las más afectadas por la tragedia, fue la zona cero de la DANA. En este pueblo valenciano murieron 56 vecinos. Su alcalde Vicent Císcar nos ha contado en el Informativo Matinal cómo están un año después.
Patricia, superviviente de la DANA: "No me quería morir"
Patricia, superviviente de la DANA: "No me quería morir"

Además de lasmiles de pérdidas materiales que dejó la DANAen Valencia, se cobró también la vida de 229 personas y dejó otras muchas al borde de la muerte. Es el caso de Patricia, una mujer que apareció en unas imágenes intentando mantenerse a flote entre los coches que eran arrastrados por la riada. Todavía muchos vecinos siguen admirándola por su fortaleza y por cómo consiguió sobrevivir.
Valencia, un año después de la DANA: aún quedan muchas heridas por cerrar
Valencia, un año después de la DANA: aún quedan muchas heridas por cerrar

En un recorrido por los barrios de la Almasereta de Picanya o el Raval de Algemesí parece que el tiempo se haya quedado congelado. Son solo dos ejemplos de los muchos que encontramos en los 84 municipios de la provincia de Valencia que sufrieron las devastadorasinundaciones provocadas por la DANA del 29 de octubre de 2024.
Dolores sigue luchando tras la muerte de sus dos hijos y su marido en la DANA: "Fue un infierno"
Dolores sigue luchando tras la muerte de sus dos hijos y su marido en la DANA: "Fue un infierno"

Dolores estaba con su marido y sus dos hijos en su casa de campo en Chiva (Valencia) cuando el agua comenzó a subir por el barranco del Poyo la tarde del pasado 29 de octubre. Sin tiempo de reacción, cuando se preparaban para huir,quedaron atrapados. "Aquello era un infierno", asegura la mujer.
Así será el funeral de Estado por las víctimas de la DANA
A partir de las 18 horas el Museo de las Ciencias de Valencia acogerá el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, 237 personas que murieron en la peor tragedia natural de la historia de España.
El funeral contará con la asistencia de los reyes, el criticado president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
La situación un año después de la DANA
La DANA arrasó 84 municipios de la provincia de Valencia que sufrieron devastadoras inundaciones. En muchos de ellos no ha vuelto la normalidad y para sus vecinos es como si el tiempo se hubiera congelado. Viviendas en ruinas, comercios y garajes arrasados y ascensores inutilizados, impiden a los más de 800.000 vecinos damnificados alcanzar la ansiada normalidad. De las 30.000 edificios afectados por la barrancada, todavía quedan 760 en los que el ascensor sigue sin funcionar. Además, hay decenas de garajes clausurados y sus propietarios siguen esperando su rehabilitación para volver a dejar sus coches a cubierto.
La DANA no solo arrasó Valencia. La provincia de Albacete sufrió también las consecuencias de la peor catástrofe natural vivida en España. Aquí fallecieron ocho personas.
Las preocupantes cifras de todo el daño material que dejó la DANA en Valencia
Las preocupantes cifras de todo el daño material que dejó la DANA en Valencia

Más de 300.000 personas en Valencia se vieron afectadas por unaDANA que aún, un año después, sigue siendo una verdadera pesadilla para muchas personas. En total hubo229 personas que perdieron la vida como consecuencia de esas riadas que arrastraron todo a su paso. Losdaños materiales fueron tan catastróficos que todavía no se han podido recuperar.