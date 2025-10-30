Gemeny Hernández, la pareja de Emily Estefan, fue detenida este martes en Miami bajo cargos de robo con violencia

Emily Estefan estableció que su pareja "le arrebató el teléfono móvil de la mano y la golpeó con él"

Compartir







Las autoridades de Florida arrestaron a la artista cubanoestadounidense Gemeny Hernández por un supuesto caso de violencia doméstica contra su pareja Emily Estefan, la hija de Gloria y Emilio Estefan, según documentos judiciales.

Hernández, pareja de Estefan desde hace ocho años, fue detenida este martes en Miami bajo cargos de robo con violencia y agresión menor, según el informe de la policía.

PUEDE INTERESARTE Detienen al conocido youtuber Mr. Crafty por posesión de pornografía infantil

Golpeó a su pareja con el móvil

Emily Estefan presentó una declaración jurada en la que afirmaba que su pareja "le arrebató el teléfono móvil de la mano y la golpeó con él", dice el informe.

"La víctima y el sujeto son pareja doméstica desde hace aproximadamente 8 años y viven juntas", establece el reporte, que no revela el nombre de Emily.

Tras numerosos forcejeos, la víctima explicó a la policía que recuperó su teléfono y llamó al 911 denunciar el incidente.

Contusión en el ojo izquierdo y arañazos

Estefan sufrió "heridas leves, consistentes en una contusión en el ojo izquierdo y arañazos en el lado derecho del cuello", establece el informe.

La acusada "negó haberle quitado directamente el teléfono a la víctima" cuando fue entrevistada en la Oficina de Investigaciones de robos, pero "admitió haber participado en la confrontación física".

Hernández ingresó al centro penitenciario Turner Guilford Knight Correctional Center, donde tuvo que pagar una fianza de 3.000 dólares, según la base de datos del Condado de Miami-Dade.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el actor Nacho Vidal por homicidio imprudente

Se trata de una pareja homosexual que se ha mostrado siempre de manera abierta en redes sociales y medios. Además, son presentadores del podcast de música, identidad y diversidad 'In Our Own World', que dejó de emitir episodios el abril pasado.