La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el actor Nacho Vidal por homicidio imprudente

Al actor de cine para adultos se le acusa de haber cometido homicidio imprudente en un ritual con veneno del sapo bufo en 2019

Nacho Vidal, investigado por la Guardia Civil por presuntamente conducir drogado y negarse a hacerse las pruebas

La Fiscalía reclama una condena de cuatro años de prisión para el actor y productor de cine porno Ignacio Jordá, conocido como Nacho Vidal, por un presunto delito de homicidio imprudente que habría cometido en un ritual con veneno del sapo bufo en julio de 2019.

El actor se enfrenta a esta condena por la muerte del fotógrafo José Luis Abad, ocurrida el 28 de julio de 2019 en la localidad valenciana de Enguera en una ceremonia que Vidal habría dirigido.

Piden siete años de cárcel para Nacho Vidal por el ritual del sapo bufo en el que murió un hombre

El fallecido, acompañado de otros participantes, se dirigió a la vivienda de Vidal para participar en un ritual chamánico. El actor, quien se identificaba como chamán, preparó la ceremonia con objetos como un cojín, campanas, un tambor y un cuenco tibetano.

Según la acusación, fue el propio Vidal quien introdujo la pipeta con el veneno en la boca de Abad, indicándole cómo debía inhalar. A los 24 segundos, Abad se desplomó y, a pesar de los intentos de reanimación, perdió la vida poco después.

Tanto la Fiscalía como los hermanos de la víctima, a través del letrado aragonés Javier Vilarubí, responsabilizan a Vidal de manejar esta sustancia ilícita de gran toxicidad y de administrarla sin calibración ni pesaje alguno.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público pide la misma pena para una prima del actor como responsable de idéntico delito, por la demora en avisar al 112 tras el desvanecimiento de la víctima.

En este sentido, la Fiscalía pide que tanto Nacho como el otro procesado abonen 20.000 euros a cada uno de los tres hermanos del difunto.

La acusación particular también le acusa de un delito contra la salud pública por la posesión y administración del veneno de sapo bufo, una sustancia psicodélica ilegal en España, elevando la petición de condena a los siete años de prisión.

Otros problemas con la justicia

Este caso se suma a otros incidentes legales que han marcado la vida de Nacho Vidal en los últimos años. El pasado mes de enero fue condenado a pagar multas por un total de 8.100 euros y a la privación del derecho a conducir durante dos años tras ser detenido conduciendo bajo los efectos de drogas y sin carné.

Además, en julio, aceptó una pena de tres años de prisión por un delito de tráfico de drogas, relacionado con la venta de cocaína rosa en bares de Valencia tras ser arrestado en febrero.