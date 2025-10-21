Rocío Martín 21 OCT 2025 - 11:36h.

La asociación recomienda evitar las fiestas improvisadas o que carezcan de la correspondiente autorización

Terrasa paraliza la adopción de gatos negros por miedo a que sean utilizados para "rituales de Halloween"

La Asociación Española de Consumidores (Aescon) alerta este martes de las fiestas irregulares en Halloween que pueden poner en peligro la seguridad de los asistentes y recuerda que estos eventos deben contar con autorización administrativa y en el ticket debe de aparecer información del precio y aforo del local.

En una nota, la asociación recomienda evitar las fiestas improvisadas o que carezcan de la correspondiente autorización ya que ello conlleva "el desagradable riesgo de que la fiesta sea suspendida" y aconseja verificar que los organizadores tengan concertada una póliza de seguros para responder en caso de pérdida o robo de los objetos depositados en los servicios de guardarropa, u otros aspectos vinculados a la seguridad.

Cuidado con el material pirotécnico

Si es usuario de material pirotécnico, Aescon pide que se cumplan estrictamente las instrucciones del etiquetado y subraya los efectos indeseados de este tipo de material como son las quemaduras, incendios, lesiones en dedos, ojos y oídos: "Los petardos, cohetes, o cualquier otro material pirotécnico, aparte de causar un molesto ruido, puede asustar a personas, en especial, a todos aquellos enfermos, personas que se encuentren conduciendo, realizando trabajos peligrosos, etcétera", advierten. Además, hace hincapié en el riesgo de su uso en menores: "Si es responsable de un menor, eduque a su hijo para que no recoja, use o manipule artificios pirotécnicos, pues suelen causar daños irreversibles".

Añade que las hojas de reclamaciones son obligatorias en todos los locales donde se celebren este tipo de fiestas y en caso de que no hubiera o los responsables no quisieran facilitarla se aconseja avisar a la Policía local, que está obligada a levantar atestado de circunstancias anómalas.

Además, desde Aescon solicitan controles desde las administraciones públicas con competencia en la materia para evitar que se den situaciones peligrosas.

Cuidado también con los disfraces: que sean seguros

Según advertía la OCU, el problema más común relacionado con las normas de seguridad de los disfraces, caretas o maquillajes que se venden para ‘dar más miedo’, tiene que ver con la seguridad mecánica y el riesgo de asfixia. Los disfraces suelen tener cordones demasiado largos, piezas pequeñas y bolsas de embalaje muy finas.

Así, desde la asociación advierten: la ropa para menores de siete años no puede llevar cuerdas, ni cordones en la zona del cuello. Si son para más edad, no pueden ser superiores a los 7,5 centímetros. Además, los complementos no deben tener partes puntiagudas, ni piezas pequeñas que se puedan desprender, sobre todo para el caso de los menores de tres años, que se los pueden tragar o meter en la nariz.

Respecto a las caretas, no deben limitar la visión y deben contar con orificios de ventilación suficientes, y los maquillajes y los tintes para el pelo deben ser probados antes en una parte de la piel, aunque lo mejor es utilizar pelucas, pañuelos y gorros de color.

Por último, tienen que cumplir los requisitos de inflamabilidad exigidos, y en los últimos años las direcciones de comercio y consumo de las autonomías, como la de Madrid, han constatado que éste es uno de los principales incumplimientos.