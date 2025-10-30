Hailey Bieber utiliza sangre centrifugada para cuidar de su piel: "Puedo confiar que son de mi propio cuerpo"

Claudia Barraso 30 OCT 2025 - 17:14h.

Hailey Bieber ha revelado cuáles son sus dos tratamientos faciales estrellas para conseguir una piel de porcelana

Los tratamientos de belleza a los que se someten las modelos e influencers cada vez sorprenden más, por sus novedosas técnicas, por sus resultados, o por sus propios compuestos. Es el caso de Hailey Bieber, que ha dejado con la boca a abierta a todos sus seguidores al confesar su truco para conseguir una piel tan brillante y rejuvenecida como la suya. “Me gusta hacer cosas que puedo confiar que son de mi propio cuerpo”.

En el programa de Owen Thiele, ha explicado que ella se realiza dos técnicas en el rostro: el PRP (Plasma Rico en Plaquetas) y PRF (Fibrina Rica en Plaquetas). Aunque a priori no parecen tratamientos fuera de lo común, son técnicas que consisten en la extracción de sangre del paciente, separar sus componentes y después aplicarla sobre la piel mediante un rodillo de microagujas con el objetivo de que penetre bien en el rostro. A diferencia del primer tratamiento, el segundo solo se lo realiza dos veces al año y consiste en calentar la sangre para luego enfriarla para que adquiera una textura gelatinosa y pueda ser utilizada para suavizar las líneas de expresión y las ojeras.

Hailey defiende que con estas dos técnicas consigue revitalizar su piel con materiales que pertenecen a su propio cuerpo, algo más natural que otras sustancias. A sus 28 años ha declarado que es fan de este tipo de tratamientos más naturales que otras sustancias como el bótox, aunque hace unos años se rellenó la mandíbula con ello. Sin duda, la mujer de Justin Bieber es una de las influencer que más destacan por sus múltiples cuidados físicos, como el pelo, la cara o el cuerpo.

El famoso batido de colágeno de Hailey

Hace un tiempo que lanzó su propia línea de batidos, especialmente uno en concreto, el ‘Skin Glaze’, un chute de vitaminas que promete ser un gran remedio para el envejecimiento. Es un batido de fresa que contiene una gran variedad de ingredientes muy beneficiosos para a piel como musgo marino, leche de almendras, aguacate, dátiles, colágeno y crema de coco. Aunque al leer los ingredientes no parece muy apetecible, muchos usuarios de redes sociales que han tenido la oportunidad de probarlo han asegurado que tiene un sabor increíble. Sin duda lo especial de este cóctel no es su sabor, sino el gran aporte de hidratación y aplicación de colágeno que permite rellenar la piel.

Hailey Bieber no puede vivir sin su dosis de colágeno necesaria. En redes sociales se hizo viral un vídeo suyo con una mascarilla puesta mientras comía sin apenas inmutarse. Muchos de sus fans no tardaron en investigar de qué mascarillas se trataban e intentar imitar su natural gesto, pero muchos de ellos no lo consiguieron. La empresaria es experta en mascarillas y tratamientos faciales, de hecho, su piel es una gran referencia en el mundo de la belleza y las redes sociales, por ello, sus hábitos son una de las cosas más demandadas por sus fans.