Un movimiento que los usuarios de la red social no han tardado en notar y que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones sobre una posible separación. Cabe recordar que hace apenas unos meses Justin dejó de seguir a Hailey en la misma plataforma . En aquel entonces, el intérprete de 'Yummy' se apresuró a explicar que su cuenta había sido hackeada y que no había sido él. "Alguien entró a mi cuenta y dejó de seguir a mi esposa. La cosa se está poniendo rara por aquí", aseguró entonces. En esta ocasión, la influencer guarda silencio.

Una semana antes afirmaba: "Creo que a veces me odio cuando siento que empiezo a ser inauténtico. Luego recuerdo que nos hacen pensar que no somos suficientes, pero igual odio cuando cambio para agradar a otros". Y a principios de mes publicaba: "No tenemos nada que probar hoy. No se nos debe nada y no le debemos nada a nadie".