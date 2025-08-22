El entorno de Justin Bieber revela el verdadero motivo que "ha puesto a prueba" su matrimonio con Hailey

Una fuente cercana a Justin y Hailey Bieber se ha sincerado sobre los rumores de divorcio de la pareja

Su testimonio coincide con el primer cumpleaños de su hijo Jack Blues, que nació el 22 de agosto de 2024

Durante los últimos meses, los rumores de un posible divorcio entre Justin y Hailey Bieber han sido constantes. Medios de comunicación y millones de fans han especulado sobre que la pareja, casada desde 2018, estaba atravesando una crisis irreversible por la que, en cualquier momento, anunciarían su separación.

Pero ahora, una fuente cercana a la pareja ha revelado a 'Us Weekly' cuál fue la verdadera razón detrás de las tensiones conyugales. Tal y como asevera el entorno del artista, el motivo de su distanciamiento ha sido el proceso creativo de Justin con su séptimo álbum de estudio, 'Swag'.

Según esta fuente, la "intensa concentración y el desgaste emocional" que supuso para el cantante preparar nueva música "ha puesto a prueba" su matrimonio.

De acuerdo con el testimonio compartido, el intérprete de 'Honest' tiene una tendencia a sumergirse por completo en su proceso artístico, lo que le lleva a "dejar todo lo demás de lado" cuando está en el estudio. "Cuando Justin está en el estudio creando música nueva, se absorbe por completo y se aísla de todo lo demás", afirma.

Ahora que el proyecto ha salido a la luz, la fuente comparte que Justin y Hailey "han podido finalmente reconectarse más" tras disfrutar de unas vacaciones junto a su hijo, Jack Blues, quien celebra su primer cumpleaños este viernes 22 de agosto.

"Hay una sensación de alivio por ambas partes. Justin se ha comportado de forma más relajada. Sentía mucha presión y ha estado más tranquilo estas últimas semanas. Está muy contento de que el álbum haya recibido críticas positivas y de que a los fans les guste", añade. Hailey, por su parte, "lo toma día a día y es muy paciente" con el cantante.

Eso sí, la fuente advierte: "Aunque están en una situación mucho mejor, todavía queda trabajo por hacer en su matrimonio".

Los rumores

Antes de conocerse esta explicación, el matrimonio Bieber había estado en el centro de intensas especulaciones. Varios medios interpretaron las publicaciones en redes sociales de Justin como señales de un matrimonio en crisis. Las apariciones públicas distantes y la ausencia de Hailey en algunos momentos clave alimentaron la percepción de que la pareja estaba al borde del divorcio.

A ello había que sumarle la situación personal que ha estado viviendo el intérprete, después de que se mostrara fumando marihuana -lo que podía significar su recaída en el mundo de las drogas- y de que compartiera en sus redes que estaba "ahogando" tras sacar a la luz "todo el odio y dolor" que ha experimentado, preocupando a sus fans por su salud mental.

Las sospechas se intensificaron cuando, en el propio álbum 'Swag', Justin incluyó canciones que parecían hablar de momentos difíciles en su relación. En el tema 'Walking Away', por ejemplo, niega cualquier intención de abandonar su matrimonio con Hailey, cantando explícitamente que no se marcha a pesar de los problemas.