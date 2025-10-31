Lidia Torrent comparte una foto de su padre y las redes alucinan con su parecido físico

Equipo Outdoor 31 OCT 2025 - 10:01h.

La que fuera presentadora de 'First Dates' sorprende con lo mucho que se parece a su progenitor

Elsa Anka explica cómo es Lidia Torrent como madre

Compartir







Lidia Torrent siempre ha recibido comentarios sobre lo mucho que se parece físicamente a su madre, la icónica presentadora Elsa Anka. Tanto los que la conocieran por su paso como copresentadora de 'First Dates' como los que la siguen por redes sociales coinciden en que lo ha heredado "todo" de ella. Rasgos como la sonrisa, el carisma y la presencia ante la cámara son los atributos que el público asocia de forma automática con la estirpe Anka.

De hecho, los comentarios en las publicaciones de ambas en Instagram son reveladores en este sentido. "Sois idénticas", "Dos gotas de agua" o "Parecen hermanas, no madre e hija", son solo algunas de las frases que se repiten una y otra vez en sus posts, confirmando la percepción que los internautas tienen sobre ellas.

PUEDE INTERESARTE Lidia Torrent habla de su futura maternidad con Jaime Astrain

Tanto Lidia como Elsa son conscientes de la opinión que tiene la gente sobre ellas. Sin embargo, hay una "verdad oculta" sobre su físico. Un 'secreto' familiar del que pocas veces han hablado y que la novia de Jaime Astrain ha querido sacar a la luz nuevamente. Aunque la gran semejanza física y de personalidad con su madre es innegable, la influencer ha compartido una imagen a través de sus historias temporales de Instagram que revela una faceta de su herencia genética desconocida para la mayoría: el gran parecido que tiene con su padre, Miquel Torrent.

PUEDE INTERESARTE La historia de amor de Lidia Torrent y Jaime Astrain

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ella misma, al compartir la fotografía en historias de Instagram, ha confirmado que gran parte de su fisonomía es un calco de la de su padre. Las cejas y ojos, entre otras, cosas son exactamente iguales, ha asegurado, invitando a sus seguidores a fijarse en la imagen compartida para afirmar sin dudar que el parecido es innegable.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tanto es así, que la propia Elsa Anka se animó a bromear sobre ello hace ya algún tiempo: "Lidia y yo nos parecemos, ok. Pero siempre hemos mantenido que es muy Torrent. Al final, como no podíamos convencer a la gente, acabamos aceptando divertidas la idea de que somos iguales. Se parece a mí, sí. Pero muchísimo menos de lo que se parece a su padre".