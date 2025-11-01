Desde el mundo del deporte a Hollywood, pasando por la música: cada vez son más los famosos que declaran su espiritualidad públicamente

Rosalía y su disco 'LUX', analizado por un experto en marketing: "Todo en ella implica provocación y ruptura de lo convencional"

Compartir







La celebración del 'Día de Todos los Santos', tiene un motivo religioso, pero independientemente de la fe, muchas personas acuden a visitar a sus seres queridos a los cementerios. Hay muchos famosos que han querido celebrar también la festividad de Halloween, otros, dan más importancia a la festividad del 1 de noviembre.

Rosalía por ejemplo, vive su espiritualidad de manera pública, como así ha querido mostrarlo con el lanzamiento de su nuevo disco, donde habló de la fe, del deseo de acercarse a Dios. De hecho, no es la única persona famosa, símbolos de la libertad y la rebeldía con la últimamente ha verbalizado que es creyente. La espiritualidad también está de moda.

Son celebridades que hoy hablan abiertamente de su fe e inspiran a muchos. Desde el mundo del deporte a Hollywood, pasando por la música. "En el momento que estas cuestiones empiezan a normalizar, se empiezan a asociar a temas más pop, más 'mainstream', empiezan a hacerse incluso 'cool' o guay para los jóvenes, efectivamente más gente empieza a hablar de ello y empieza a verse más en redes sociales", explica Adrián Ballester, desde 'Mazzin', consultora de 'Generación Z'.

Algunos famosos que han declarado su espiritualidad

Un reflejo de cómo la espiritualidad ha dejado de ser algo privado: "Soy muy creyente y a mí me gusta mucho ir a la iglesia", expresaba Mónica Naranjo en unas declaraciones para una entrevista. La espiritualidad se convierte en una forma de conectar con su público desde lo más sincero. "Los jóvenes buscan autenticidad y los fenómenos que tienen éxito son aquellos que consiguen transmitir autenticidad. Eso es lo que les lleva a convertirse en referentes culturales", añade David Sarias, profesor de historia y movimientos sociales de la URJC.

PUEDE INTERESARTE Las opciones españolas para triunfar de nuevo en Hollywood y en los Grammy Latinos 2024

Madonna fue de las primeras en usar la estética religiosa. C. Tangana convirtió una catedral en escenario y Rosalía la integra en su obra y en su discurso: "Tengo a Dios como referencia", decía en una entrevista. Una fe cada vez más integrada en la cultura. Hay una búsqueda de esa de esa tradición, aunque sea para renovarla. Y una espiritualidad religiosa o no que está dando que hablar.