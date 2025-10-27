Alberto Rosa 27 OCT 2025 - 17:02h.

La artista catalana ha estrenado este lunes el primer tema de su nuevo disco, protagonizado por una banda sinfónica

Rosalía ha estrenado este lunes la primera canción de su nuevo disco ‘Lux’, que verá la luz el próximo 7 de noviembre, tras más de tres años del exitoso ‘Motomami’. La cantante anunció el estreno de su nuevo tema con un vídeo en el que aparecía rodeada de una banda sinfónica y caminando por la calle.

La canción comienza con una sección de cuerda, hasta que la voz de Rosalía comienza sonar como si de una ópera se tratase. En el videoclip, los músicos de una orquesta acompañan durante todo el vídeo a la cantante. En una casa planchando, en un autobús o en una joyería. La canción cuenta con la participación de la cantante islandesa Björk y el productor estadounidense de música electrónica Yves Tumor.

En el vídeo, se ve a Rosalía entrar en una casa con un vestido negro mientras una orquesta toca en el salón. Al momento, aparece la cantante planchando ropa, mientras empieza a cantar, rodeada por los músicos.

La orquesta se traslada después a diferentes espacios, como son una joyería o un autobús, con Rosalía siempre en primer plano. Al final, el videoclip toma un giro ofreciendo un escenario onírico, con Rosalía en el suelo, en una habitación pintada como un bosque y a la que llegan diferentes animales.

Es en ese fragmento en el que se escucha la voz de Björk. El videoclip termina con Rosalía acostada en una cama, mientras suenan golpes de timbal y de la cama acaba saliendo una paloma.

En el adelanto, la cantante aparecía con un 'look' compelto de color gris y unas gafas de sol negras, la catalana caminaba completamente decidida en el vídeo de adelanto de la canción. En ese mismo vídeo ya se podía escuchar parte de la canción e intuir el estilo del esperado disco. Los seguidores de la cantante pueden escuchar ya la canción, que incluye el acompañamiento de música sinfónica.

Sobre 'Berghain'

Fue la propia cantante quien compartió hace días una partitura de la canción, llenándose las redes de artistas interpretando la canción. Una estrategia de promoción efectiva y sin duda exitosa.

Sobre el nombre del tema, parece ser que Rosalía se ha inspirado en el nombre de la famosa discoteca alemana 'Berghain' para el nombre de este primer single. Berghain es una de las discotecas de música electrónica más famosas de todo Berlín. Ubicada a pocos metros de la principal estación de tren del antiguo Berlín Oriental, el local ha sido una de las discotecas más famosas del país alemán.

Construida en lo que era una antigua planta energética, la sala de música electrónica ha sido relacionada con la decadencia y el hedonismo. Fue en 2006 cuando el medio de comunicación 'The New Zealand Herald' aseguraba que dentro de la discoteca se producían "abiertamente actos sexuales". También es famosa por sus largos horarios de apertura, por no tener espejos ni ninguna superficie reflectante y por la prohibición de grabar o tomar cualquier tipo de fotografía en el interior del local.

Fue en 2005 cuando los propietarios de la discoteca fundaron un sello discográfico con el que dieron la posibilidad a varios productores y DJ de techno de grabar su propia música. Sin embargo, uno de los trabajos más destacables y aplaudidos por la crítica que fueron lanzados por este sello musical fue cuando el Ballet Estatal de Berlín y Berghain se fusionaron para crear una pieza de ballet diseñada para cinco bailarines y que se interpretó en el mismo club.

Gracias a esta fusión, la música lanzada por el ballet y por el sello discográfico recibió buenísimas críticas. Mientras que la actuación protagonizada por los bailarines fue criticada por los expertos de baile más conservadores.