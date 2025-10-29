Desde la web de Informativos Telecinco hemos charlado con un experto ante el lanzamiento del álbum de Rosalía previsto para el 7 de noviembre

Rosalía estrena ‘Berghain’, con Björk e Yves Tumor, la primera canción de su nuevo disco ‘Lux’

Pocas veces un lanzamiento ha generado tanta expectación. Rosalía está lista para presentar 'LUX', su nuevo álbum que llegará el próximo 7 de noviembre y que ya se perfila como uno de los eventos culturales del año.

La artista catalana, maestra en transformar cada proyecto en un fenómeno global, ha vuelto a sorprender con una campaña envuelta en secretos, símbolos y una estética apoteósica. Desde su aparición en la plaza de Callao hasta las pistas ocultas en sus redes y el estreno de 'Berghain', su primer single, todo en 'LUX' apunta a un regreso monumental.

En este sentido, Rosalía ha conseguido transformar el anuncio musical en un acontecimiento mundial gracias a su estrategia de marketing, algo que ya logró con 'Motomami'.

Para analizar cómo se ha construido esta narrativa, desde la web de Informativos Telecinco nos hemos puesto en contacto con Chema Lamirán, director del Máster en Marketing Digital de la Universidad Europea de Valencia, para conocer qué hay detrás del disco y su impacto en la industria.

El anuncio que iluminó Callao

El punto de partida de esta nueva era fue su sorprendente aparición en la plaza de Callao, en Madrid, donde Rosalía presentó 'LUX' sin previo aviso con una 'performance' y una 'yincana urbana'. Según el experto, "lo que hizo Rosalía en Callao demuestra que lo físico sigue siendo el mejor motor de lo digital".

Esa "brillante" intervención no fue solo artística, sino toda una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada. "Estas acciones convierten la ciudad en escenario, al público en parte del relato y las redes sociales en el altavoz global. Lo digital se alimenta de las experiencias vividas. Es la evolución en su más puro estilo de lo que hace unos años eran los flashmobs", añade el especialista.

Con 'LUX', Rosalía demuestra, según Lamirán, que el impacto del encuentro físico sigue siendo un recurso insustituible.

Las pistas y la expectación

Desde hace meses, Rosalía ha dejado pistas en redes sociales, entrevistas y apariciones públicas, creando un misterio que ha mantenido en sus seguidores la expectación. "Convierte al fan en protagonista", comenta el experto. "El público no solo espera el lanzamiento, sino que participa activamente en la construcción del misterio. Es marketing narrativo en estado puro: no se lanza información, se lanza una historia abierta que el público completa".

En este sentido, su estrategia resulta "contracorriente y efectiva". "El suspense es un gran valor. Dosificar la información crea la sensación de estar viviendo un recorrido, un viaje compartido con sus seguidores. No es una promoción tradicional, es una experiencia prolongada que va construyendo vínculo y significado".

La intérprete de 'Bizcochito' ha logrado mantener el interés durante meses sin saturar al público. "Se alternan silencios con pequeños impactos, evitando la sobreexposición. Cada gesto tiene un propósito dentro del relato global. Es una narrativa dosificada, con ritmo y coherencia estética", subraya Lamirán.

La clave, asegura, está en que siempre hay una "recompensa emocional o simbólica detrás de cada pista".

La estética

Los últimos looks de la cantautora no han pasado desapercibidos. Y el vestuario escogido para el álbum, de inspiración religiosa, tampoco.

El experto considera que, aunque "todo en Rosalía implica alguna provocación y ruptura de lo convencional", en este caso no busca "provocar desde lo religioso", sino utilizar esos códigos como lenguaje universal. "Usa conceptos como la pureza, el sacrificio o la iluminación, que funcionan a nivel simbólico. Esa estética amplifica el contraste entre lo sagrado y lo mundano, una tensión muy presente en su obra y que, por supuesto, genera conversación, que es parte del objetivo".

Comparación con 'Motomami'

Como ya ocurrió con 'Motomami', la moda y la imagen vuelven a ser elementos centrales. Rosalía no solo lanza canciones: "Su alianza con la moda amplía públicos, refuerza su identidad y convierte cada lanzamiento en un acontecimiento visual", declara el director del Máster en Marketing Digital.

El especialista define este enfoque como un modelo de marca 360º, basado en la "coherencia total entre sonido, imagen y relato". Esta integración le permite conectar con públicos "muy diversos y variopintos", consolidándose así como un "fenómeno global más allá de la música".

Aunque entre 'Motomami' y 'LUX' se observa una clara evolución artística y comunicativa. "Motomami se centraba más en lo digital. LUX, en cambio, tiene un tono más contemplativo, más ritual", explica el experto.

"Rosalía ha pasado de la hiperconexión al minimalismo simbólico. Entiende que el público busca experiencias más sensoriales y menos saturadas". En este sentido, su nuevo álbum parece representar una nueva etapa en la carrera de la artista: más introspectiva y emocional.

Ediciones físicas, recomendaciones y monetización

Aunque el streaming domina el consumo musical, Rosalía sigue apostando por las ediciones físicas, y ya está abierta la preventa de ediciones físicas especiales. En concreto, tres: 'Lux Signed Vinyl', 'Lux Vinyl' y 'Lux CD'. El primero cuesta 41,90 euros y contiene tres canciones adicionales que son exclusivas del formato físico, además de una postal firmada. El último tiene un precio de 15,90 euros.

"El vinilo o la edición especial ya no son canales de consumo, sino símbolos de pertenencia. Son objetos de deseo que refuerzan la conexión emocional con la artista. Lo físico se ha convertido en algo premium, un recuerdo tangible dentro del universo digital. Es, de nuevo, ese diálogo entre lo material y lo intangible que Rosalía maneja tan bien", puntualiza Lamarín a la web de Informativos Telecinco.

En este sentido, el experto aconseja a Rosalía que continúe en ese línea de construcción de la "experiencia", ya que es el momento ideal para "activar dinámicas participativas" como "contenido exclusivo filtrado a fans, apariciones sorpresa en otros lugares o incluso experiencias efímeras que conecten el universo 'LUX' con la calle para mantener el relato sin desvelar el clímax antes de tiempo".

Todo ello le generará "muchísimas" oportunidades de monetización. Desde el merchandising hasta eventos inmersivos o exposiciones. "Rosalía tiene potencial para crear experiencias, incluso productos de lujo o colaboraciones con marcas de moda".

El 7 de noviembre, cuando 'LUX' salga a la luz, no solo se estrenará un disco, sino una experiencia que redefine cómo la música puede contarse, vivirse y sentirse.