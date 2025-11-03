Muere el tío de Laura Pausini tras ser atropellado mientras iba en bicicleta: el conductor se da a la fuga

El hermano del padre de la cantante ha sido víctima de un grave accidente mientras iba en bicicleta. Tenía 78 años

El suceso ocurrió este pasado 2 de noviembre. Los servicios de emergencias intentaron reanimarlo durante cerca de una hora 'in situ'

Laura Pausini está de luto. Su tío paterno, Ettore, ha fallecido en un accidente de tráfico a los 78 años. El hermano del padre de la cantante ha sido víctima de un grave accidente mientras iba en bicicleta a las afueras de Bolonia este pasado 2 de noviembre.

Según ha informado el 'Corriere della Sera', Ettore Pausini se encontraba en un trayecto habitual en bicicleta, en la carretera de vía Stradelli Guelfi, cuando en torno a las 13:30 horas fue atropellado por un conductor que luego huyó del lugar del accidente y se dio a la fuga. El vehículo circulaba en la misma dirección.

El accidente fue tan grave que la bicicleta quedó totalmente destruida, y las lesiones que recibió Ettore resultaron ser de una gravedad extrema. Los servicios de emergencias intentaron reanimarlo durante cerca de una hora 'in situ', pero finalmente su fallecimiento se confirmó aproximadamente a las 14:30 horas.

Poco después, las autoridades localizaron el coche implicado, un Opel Astra antiguo, a unos dos kilómetros del lugar del impacto. El propietario del vehículo fue identificado, pero declaró no haber sido el culpable de la colisión. El conductor que provocó el atropello sigue en paradero desconocido.

Ettore era originario de Solarolo y durante muchos años ejerció como barbero en la plaza Azzarita. Tras superar un cáncer, el tío de la intérprete de 'Se fue' se unió a la asociación Onconauti Bologna, que promueve la rehabilitación de personas que han sufrido enfermedades oncológicas. Era viudo y ahora deja huérfana a su hija.

En 2016, Laura publicó una imagen suya junto a un cartel de la asociación: "¡Mi tío Ettore Pausini es un auténtico campeón! Estoy orgullosa de ti y de los médicos que te han atendido, tío. ¡Te quiero!". Por el momento, la compositora no se ha pronunciado al respecto.

Por otra parte, el alcalde de Bolonia, Matteo Lepore, ha trasladado públicamente su pésame a la familia y ha asegurado que las autoridades locales están colaborando con todas las fuerzas policiales para esclarecer lo ocurrido. "Era un gran hombre" ha señalado.

La situación actual de Laura Pausini

Esta noticia llega en plena promoción del nuevo disco de Laura, 'Yo canto', que verá la luz el próximo 2026. La cantautora ya ha anunciado las fechas para 'Yo Canto World Tour 2026-2027'.

La gira recorrerá múltiples ciudades en Europa y América, comenzando el 27 de marzo de 2026 en Pamplona, España, y extendiéndose a lo largo del continente americano, culminando su tour a finales de 2027.