Investigan la muerte a tiros de un joven inglés en una urbanización de Orihuela Costa

La Guardia Civil investiga la muerte de un joven inglés de 29 años cuyo cadáver fue descubierto el pasado 21 de diciembre en un domicilio de una urbanización de Orihuela Costa, en Alicante.

Tal y como adelanta 'Información', el joven habría muerto a tiros. El Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante se ha hecho cargo de la investigación, que ha sido declarada secreta por un juzgado, y hasta el momento no se han practicado detenciones.

El crimen habría ocurrido 10 días después de que otro británico fuera tiroteado en el garaje de su domicilio en Orihuela costa del que salió vivo. Según el citado medio, la Guardia Civil trata de aclarar si existe alguna relación entre ambos sucesos.

Posible ajuste de cuentas

La Guardia Civil habría sido alertada del crimen por una patrulla de la Policía Local del Municipio alicantina sobre las 21:00 horas de la noche del pasado día 21 de diciembre. Los agentes acudieron al domicilio, situado en la urbanización Lomas de Garbinet, en la zona de Campoamor.

Tras acudir a la vivienda encontraron el cadáver ensangrentado de un joven y avisaron de inmediato a la Guardia Civil, que movilizó a sus especialistas de Policía Judicial y del Laboratorio de Criminalística.

La autopsia realizada al cadáver del joven confirmó que el cuerpo presentaba varias heridas de arma de fuego, aunque no ha trascendido el número exacto de disparos que recibió la víctima. La disputa estaría relacionada por un ajuste de cuentas por tráfico de drogas. Esta sería, según 'Información', una de las hipótesis principales que barajan los investigadores, como ocurrió con el otro inglés tiroteado el 11 de diciembre en un garaje subterráneo de Orihuela Costa.