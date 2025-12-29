Los parados mayores de 55 años son ya el 10% del total, por encima del grupo de entre 25 y 54 años

Aunque el empleo pasa por una buena racha en España, hay algunos colectivos más perjudicados que otros. De hecho, algunas tendencias históricas se han invertido. Así, las personas mayores de 55 años, que tradicionalmente han registrado los menores niveles de desempleo, cuentan por primera vez con una tasa de paro 0,4 puntos superior a la de la franja de personas activas entre 25 y 54 años, según un informe publicado hoy lunes por la Fundación BBVA con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Informan en el vídeo Almudena Calvo, Sara Monge y Tania Sánchez.

Es el caso de Ángel, que lleva seis meses en el paro después de 34 años trabajando como ingeniero en la misma empresa. Tiene 59 años. "Está complicado volver a encontrar trabajo, algo de tu nivel porque estabas acostumbrado, pues es complicado", sentencia.

Casos como el suyo son cada vez más frecuentes. Los parados mayores de 55 años son ya el 10% del total, por encima del grupo de entre 25 y 54 años. Una situación inédita que además se enquista.

"Yo hace cuatro años ya que estoy en un periodo de constante búsqueda", explica Silvia. El 58% de los parados en esa franja de edad llevan más de un año buscando un empleo y cuando lo encuentran se enfrentan a otro problema.

"Más temporalidad, menos frecuencia de ocupaciones de calidad, salarios algo más bajos", subraya Lorenzo Serrano, investigador del IVIE. El mercado laboral evoluciona al ritmo digital. "Hace que ciertas profesiones se queden fuera, ciertos sectores se reciclen y expulsen de forma natural a ciertas profesiones", analiza Raúl Clemens, director territorial de servicio de Adecco.

Esta expulsión ocurre en un momento delicado por el intenso proceso de envejecimiento demográfico. "Que hace un esfuerzo por superar prejuicios y estereotipos basados en la edad e impulsar en mayor medida la formación de los trabajadores", opina Lorenzo Serrano.