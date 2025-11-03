Redacción Uppers 03 NOV 2025 - 12:06h.

La oscarizada actriz de 'Boyhood' se siente en una "segunda primavera" desde que pasó por la menopausia

Por primera vez en su vida Patricia Arquette, de 57 años, está priorizando su soltería y su bienestar personal. Como actriz ha construido una larga carrera tanto en el cine como en la televisión, ganando el Oscar por 'Boyhood' y el Emmy por 'Medium'. Pero en su vida personal, reconoce ahora, siempre había antepuesto las necesidades de sus hijos y parejas a las suyas, lo que le impidió centrarse en sus propios deseos. Sin embargo, desde que pasó por la menopausia se siente en una "segunda primavera", una etapa de autodescubrimiento que piensa exprimir al máximo, disfrutando de la vida como "agente libre".

"Estoy en un momento realmente emocionante de mi vida. Mis hijos ya son mayores, estoy soltera, no tengo que tener en cuenta los sueños de nadie más en lo que respecta a: ¿dónde quiero vivir? ¿Cómo quiero que sea mi casa? ¿Puedo irme de vacaciones o no?", explica en una entrevista en 'People'. Arquette tuvo a Enzo, de 36 años, con Paul Rossi y a Harlow, de 22, con su segundo marido, Thomas Jane. Por tanto, ya son autosuficientes y solo tiene que pensar en sí misma.

"Por primera vez en mi vida, porque fui madre a los 20 años, puedo preguntarme: ¿qué quiero hacer?", añade la protagonista de 'Amor a quemarropa'. “Es increíble cuando tus hijos ya están criados y, si tu relación no funcionó y decides que no puedes seguir con todo eso, tener un momento para preguntarte quién eres y qué quieres”, reflexiona la oscarizada actriz, cuya última relación conocida fue con el pintor Eric White. Previamente estuvo casada con Jane durante cuatro años y se divorciaron en 2010. Y antes de eso, también contrajo matrimonio con Nicolas Cage, desde 1995 hasta 2001.

El mundo tras la menopausia

La protagonista de 'Crimen de una Dinastía: El caso Murdaugh' siente que ha tenido una nueva oportunidad de vida tras la menopausia: "Es curioso porque alguien me había dicho que los chinos llaman a la menopausia la segunda primavera, y en cierto modo lo es. De repente, el mundo entero es diferente, y puedo vivir todas estas aventuras y pasar tiempo con la gente a la que realmente echo de menos y con la que quiero pasar tiempo".

Historia familiar

Arquette también cuenta en la entrevista cómo el haber crecido en un entorno marcado por el abuso de sustancias y alcoholismo de su padre, el también actor Lewis Arquette, ha influido en su visión de la vida. “Crecí en una familia donde había problemas de abuso de sustancias con mi papá y alcoholismo y traiciones. Y mi papá era encantador, y yo lo quería”, subraya. Esas experiencias le enseñaron a reconocer ciertos patrones de comportamiento que luego reconoció en otras personas y situaciones, y le permitieron comprender la complejidad de las relaciones marcadas por la adicción y la manipulación.