Rocío Molina 04 NOV 2025 - 20:30h.

Conocemos más a fondo y fuera de las cámaras a Ana Arias, Raúl Peña y Rocío Marín, los nuevos vecinos de Montepinar en 'LQSA'

‘La que se avecina’ vuelve a Telecinco con su nueva temporada, el martes a las 23:00 horas

Compartir







Ana Arias, Raúl Peña y Rocío Marín son los nuevos vecinos que llegan liar más la convivencia entre los 'montepinarianos'. Una pareja que viene de una aldea remota de Soria y una antigua conocida completan el elenco de la temporada 14 de 'La que se avecina' que abre sus puertas hoy las 23:00 horas en Telecinco.

A la comedia más longeva de la historia de España hay que sumarle nuevas caras a las de sus míticos protagonistas. Además de Pablo Chiapella, Jordi Sánchez o Nathalie Seseña hay que incluir tres nombres nuevos en el vecindario de Montepinar, aunque sean grandes conocidos por los espectadores. En esa lista hay que añadir desde ya a Ana Arias, Raúl Peña y Rocío Marín que vienen a revolucionar. Conocemos más de ellos de sus trabajos y su vida fuera de los focos.

Ana Arias: de cantante a actriz y vida personal blindada

Hermética en lo que respecta a su vida privada, la actriz Ana Soria tiene sus redes sociales dedicadas exclusivamente a su trabajo y también a sus hobbies. Su pasión por la interpretación le viene de cuna, aunque también ha hecho sus pinitos en el mundo de la canción, su otra gran afición desde siempre.

Hija de los actores Enrique Simón y Diana Arias, Cristina, tal como se llama en 'LQSA', se ha dedicado a lo largo de sus 43 años en formarse continuamente y se la conoce por sus trabajos en series como 'El pueblo', 'Cuéntame cómo pasó'; cine con 'La suite nupcial' y teatro con 'Mariana Pineda' o 'Eloísa está debajo del almendro'.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Cuando se apagan los focos, Ana Arias tiene muy claro en qué ocupar su tiempo libre. Junto a sus amigos es habitual verla y eso no tiene reparo en compartir en sus redes en cenas, conciertos, sesiones de gimnasio o escapadas de desconexión. Su gran amor son sus hijos, pero es aparte de su vida la evita mostrar en público.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Raúl Peña: actor todoterreno, amante de la hípica y de la meditación

Amante de la naturaleza, los animales y el medio ambiente, Raúl Peña, conocido en esta temporada de 'LQSA' por su papel de Martín marido de Cristina, puede presumir de ser uno de los actores que más papeles ha hecho en series de España y de llevar una vida de lo más saludable.

Su trayectoria profesional le convierte en uno de los actores más reconocidos en España, participando desde las míticas series de 'Hospital central', 'Periodistas', hasta 'El Pueblo' y ahora en 'La que se avecina. Y no solo en televisión ha alcanzado su popularidad. También es frecuente verle en carteles en el teatro en obras como 'A.I.D.A', 'El viaje de Ludi', 'La cuenta' o 'Una terapia integral', entre otras.

Entre tanto papel podría parecer que Raúl Peña no tiene tiempo para nada más, pero fuera de los escenarios el intérprete suma una gran cantidad de aficiones. Le encanta la hípica, los deportes de agua como el kitesurf, wingfoil o el surf y también el esquí o el snowboard. Y, cuando busca relajarse, el actor lo tiene claro: la meditación es su "imprescindible" para equilibrarse.

Rocío Marín, jerezana y la nueva Greta Garmendia

Rocío Marín se incorpora al elenco de los vecinos más disparatados, interpretando el papel de Greta Garmendia, tras el fallecimiento de la actriz Laura Gómez-Lacueva.

Discreta y feliz por tener la oportunidad de formar parte del elenco de esta serie, Rocío Marín se define como una mujer apasionada, valiente y entregada con todo lo que se propone.

La intérprete comenzó sus estudios en arte dramático en Madrid en el año 1999. Lo primero en lo que despuntó fue en el teatro para después dar el salto en el cine, como se puede ver en la película 'Campeones'. Ahora afronta con ilusión su paso en 'LQSA' para dar continuidad al personaje de Greta Garmendia.

Su vida privada la reserva para ella y en sus redes se limita a poner sus trabajos profesionales, sus viajes a Andalucía y las quedadas con su familia y amigos, sus grandes tesoros.