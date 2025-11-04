Celia Molina 04 NOV 2025 - 10:42h.

La entrenadora española ha pasado seis días en el hospital y tuvo que ser intervenida de urgencia para drenarle el aire del pulmón

Según ha explicado ella misma, "alguna repetición muy intensa" en el gimnasio debió provocarle una apnea y desatar el neumotórax

Compartir







Espe Palacios, más conocida en las redes sociales como @espeworkout, es una entrenadora personal española que, más allá de las rutinas de ejercicio físico, enseña a sus más de 860.000 seguidores a mantener "el equilibrio entre cuerpo y mente", tal y como afirma en su página web. A pesar de su buena salud, basada en el deporte y en una adecuada alimentación, la creadora de contenido ha tenido que ser ingresada en el hospital tras llevarse un gran susto en el gimnasio, que ella misma ha relatado en su cuenta de Instagram:

"El miércoles pasado, en uno de mis entrenamientos en el gym, durante un descanso, empecé a notar falta de aire y de repente empecé a hiperventilar. Me ahogaba. Sentí que no podía respirar. Llegó la ambulancia y me llevaron a urgencias. Después de muchas pruebas, me diagnosticaron un neumotórax. Me explicaron que probablemente, al hacer alguna repetición muy intensa, hice apnea sin darme cuenta… y ahí empezó la pesadilla", ha relatado junto a un carrusel de fotografías que muestran cómo ha sido su largo paso por la UCI.

"No podré entrenar en semanas"

Los médicos la dejaron en observación para comprobar si se le había quedado aire en el pulmón y si se reabsorbía solo, pero no fue así: "Todo parecía ir bien, hasta que a las tres de la maña el dolor era insoportable… había entrado más aire en la pleura, así que tuvieron que bajarme corriendo a la UCI. Me intervinieron y me colocaron un Pleurevac: un tubo entre las costillas, de unos 40cm de largo para drenar el aire del pulmón. El dolor fue indescriptible. Me sedaron con fentanilo, y aun así tuvieron que añadir morfina y tramadol porque no lo soportaba. Me costaba respirar, solo podía hacer respiraciones cortas e intentar mantener la calma", ha narrado, con angustia.

PUEDE INTERESARTE Revelan la causa de la muerte de la influencer Baby Demoni: el informe preliminar de la autopsia da un giro radical al caso

Afortunadamente, gracias a la rápida intervención de los sanitarios, Espe comenzó a recuperarse y ya ha recibido el alta médica: "Han pasado ya 6 días desde que ingresé, todos los días con medicación muy fuerte y hoy por fin la placa salió bien y salió ese rayito de luz. Me han quitado el tubo y me han dado el alta. Ya estoy en casa, recuperándome poquito a poco. Me quedan unas semanas sin esfuerzos, pero os iré contando cómo va mi evolución. Millones de gracias todos los sanitarios, a mi familia, mamá, mi hermana, Borja, gracias por no soltarme ni un segundo. Sois mi luz más grande. Qué bonito es respirar", ha dicho, también desde Instagram.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La publicación de esta entrenadora ha recibido más de 17.000 likes y, llena de agradecimiento, Espe se ha dirigido a todos aquellos que se han tomado un minuto para mandarle un mensaje de cariño: "Quiero daros las gracias de corazón a todos los que os habéis preocupado por mí. Por cada mensaje, cada palabra y cada gesto de amor. No os imagináis lo que me ha llegado todo… desde todas partes del mundo y os lo juro, me habéis hecho sentir muy acompañada en todo esto", ha concluido.