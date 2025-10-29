Celia Molina 29 OCT 2025 - 13:38h.

Este 2025 se han cumplido 10 años de la primera vez que Cristina Inés Gill, más conocida en las redes como @mamasevaalaguerra, fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama. En su caso, la enfermedad se había diseminado a los ganglios y al cuello pero, lo peor de todo fue que, a sus 27 años, tuvo que enfrentarse al cáncer mientras también lo hacía su hija pequeña, Martina, a quien, con tan solo cuatro meses de vida, le detectaron un cáncer de riñón. Aunque Cristina logró recuperarse, la niña falleció con un año y medio, un trágico suceso que obligó a su madre a aprender a marchas forzadas que "la vida también es esto".

Su doble experiencia con el cáncer le llevó a escribir el libro 'Felicidad... cargando...', en el que cuenta su historia de superación y expone que el cáncer, cuando te arrastra de esa manera, "puede acabar contigo o sacar una mejor versión de ti". Aunque sus tumores remitieron, el tratamiento le dejó varias secuelas, como la falta de sensibilidad en su lado izquierdo, que le causó la extirpación de los ganglios y los nervios. Cristina pudo convivir con estos 'efectos secundarios' hasta el 2023, año en el que el cáncer volvió a llamar a su puerta.

"No la vi venir, esta hostia no"

Desde entonces, se ha enfrentado a varias operaciones que forman parte de su lucha contra la enfermedad. Y, aunque siempre las ha afrontado con fuerza y positividad, pues no concibe la vida "sin obstáculos ni altibajos" - una sabia lección que le enseña a su hija mayor - , ha admitido en su cuenta de Instagram que esto "no lo vio venir". Tras pasar doce veces por el quirófano, la influencer ha anunciado que ha tenido que ser intervenida una vez más, sin dar más detalles de la progresión de su cáncer:

"No la vi venir, esta hostia no. La vida me la ha dado con toda la mano abierta, y ahora me toca recoger todos los pedazos rotos que ha dejado esparcidos por ahí. Y viene esa parte que ya me sé. Esa en la que reparas una vez más aquello que tú nunca rompiste. ¿Sabéis que cuando algo se rompe por mucho que lo arregles, ya nunca más vuelve a ser igual verdad? Pues en esas estoy... No se cuántas versiones de mi han muerto por el camino, solo intento que cada una de las que nace de nuevo, sea un poquito mejor que la anterior", ha dicho, dirigiéndose sinceramente al "ejército" de seguidores que tanto la acompaña y comprende.

Junto al texto, Cristina ha publicado un carrusel de fotografías en la cama del hospital, acompañada de su familia y de sus seres queridos, con quien ha podido charlar y comer a gusto. Por su parte, sus followers le han trasladado sus mejores deseos, entendiendo que esta creadora de contenido debe estar "cansada" de tantas y tantas intervenciones. Afortunadamente, Cristina ha añadido que ya está "en casa", con la firme convicción de recuperarse.