Celia Molina 04 NOV 2025 - 13:12h.

Aunque el fallecimiento de Lee Weaver se produjo el pasado 22 de septiembre, sus familiares no han dado la noticia hasta ahora

En 'El Príncipe de Bel Air', este actor interpretó al simpático encargado de mantenimiento de la casa del millonario Phillip Banks

Compartir







Semana negra para el elenco de actores de 'El Príncipe de Bel Air', la exitosa serie de los años 90 que catapultó a la fama al joven Will Smith. El pasado 30 de octubre, la familia de Floyd Roger Myers Jr, actor secundario de la sitcom, comunicó su muerte a los 42 años de edad, a causa de un infarto. De niño, él se encargó de dar vida al pequeño Will, en aquellos capítulos en los que la narración requería dar más detalles sobre la infancia del divertido sobrino de Phillip Banks. Y, ahora, los familiares de otro mítico actor secundario, Lee Weaver, que aquí interpretó al empleado de mantenimiento de la millonaria familia, ha confirmado su muerte.

Sus seres queridos han dicho de él que "tejió alegría, profundidad y representación en cada papel que interpretó y en todo lo que hizo", añadiendo que el deceso se produjo el pasado 22 de septiembre de 2025, si bien no ha sido comunicado oficialmente hasta ahora. Además de su destacado papel como el empleado de los Banks, Ed Downer, este actor era mundialmente conocido por su colaboración en 'El show de Bill Cosby', donde dio vida al hermano del profesor de gimnasia de Bill Cosby, Chet Kincaid, entre 1969 y 1971.

"Puso alegría en todo lo que hizo"

A pesar de ser uno de los actores secundarios más conocidos (y queridos) de la pequeña pantalla estadounidense, Weaver no solo saltó a la fama con las series, sino que también interpretó personajes memorables en películas como 'O Brother!' (2000), 'Donnie Darko' (2001) o 'The 40-Year-Old Virgin' (2005). Su familia no ha aclarado los motivos específicos de su muerte, siendo ésta pérdida la segunda que se registra en el último mes entre el elenco de actores de 'El Príncipe de Bel Air'. Su compañero, Floyd Roger Myers Jr, murió tras haber sufrido tres ataques al corazón en los últimos tres años, a pesar de su juventud.

En su caso, Myers murió dejando atrás a sus cuatro hijos, motivo por el cual su familia abrió un Go Found Me no sólo para sufragar los gastos del funeral, sino para colaborar en la manutención de sus pequeños, con los que estaba profundamente unido."Era un padre devoto, un hermano cariñoso y un amigo cuya amabilidad, risa y calidez conmovían a todos los que lo conocían. Roger deja atrás a sus cuatro hermosos hijos: Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox. Nuestra querida familia se enfrenta ahora a la inimaginable pérdida de alguien que lo era todo para nosotros", dijeron sus seres queridos en la página de la recaudación de fondos.