Celia Molina 31 OCT 2025 - 10:30h.

El medio estadounidense TMZ ha dado la noticia de la muerte de la abuela paterna de Lady Gaga, Angelina Calderone Germanotta

Así es el esperado disco de Lady Gaga: 14 canciones con las que vuelve a ser la estrella del pop que fue

Compartir







Ninguno de los afortunados que ha visto a Lady Gaga en alguno de sus (apoteósicos) conciertos de Barcelona - hoy, 31 de octubre, es su última actuación en la ciudad condal - sospecharía que la cantante se encuentra sumida en un profundo luto por la reciente muerte de su abuela. El medio estadounidense TMZ ha dado a conocer ahora que, el pasado día 12 de este mes, murió Angelina Calderone Germanotta, abuela paterna de la famosa artista, pocos días antes de cumplir los 95 años de edad. Su funeral se celebró el día 17 en la más absoluta privacidad, sin embargo, dada la relevancia pública de su nieta, la noticia ha saltado ya a la prensa.

Según afirma también TMZ, Angelina era la matriarca de la familia Germanotta y tenía "un vínculo especial con la autora de 'Bad Romance'. De hecho, el nombre completo de Gaga, Stefani Joanne Angelina Germanotta, lleva parte del nombre de su difunta abuela, un emotivo homenaje que, según la cantante, le conecta con el legado de su familia y sus raíces italianas. La matriarca murió, por tanto, a los 94 años y, aunque el medio estadounidense se ha puesto en contacto con el representante de la artista, ésta todavía no ha hecho ningún tipo de declaración.

Sus conciertos, al más puro estilo Broadway

La súper estrella se encuentra inmersa en su gira 'The MAYHEM Ball', que ha incrementado considerablemente los viajes a Barcelona en los últimos días. A través de todos los vídeos que se han publicado de sus conciertos en las redes sociales, se aprecia el tremendo show que Lady Gaga está dando en la capital de Cataluña, un espectáculo más propio de un musical de Broadway que de una mera batería de conciertos.

La cantante ha apostado al cien por cien por su lado más gótico, un estilo del que ya pudimos disfrutar en el videoclip de su último single, 'The Dead Dance', dirigido por el cineasta, Tim Burton. Su imagen de muñeca rota ha sido masivamente aplaudida por los espectadores, que han podido disfrutar de un show lleno de tumbas, estilismos y una puesta en escena impresionante. El color solo ha irrumpido en el escenario en el momento en el que Gaga arrastraba una larguísima tela blanca sobre la que apareció la bandera LGTBI, comunidad con la que la cantante tiene una gran afinidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Al recibir el calor de sus miles de fans en el Palau Sant Jordi, Gaga no ha podido evitar las lágrimas, emocionándose visiblemente ante su público. Aunque ella no ha dicho nada al respecto, quizá esa emoción tenga que ver también con la reciente pérdida que ha sufrido. En sus redes sociales, de momento, no hay ninguna mención a la muerte de su abuela, pues su última publicación es una felicitación de cumpleaños a su prometido, Michael Polansky.