Celia Molina 30 OCT 2025 - 10:35h.

El actor, que interpretó al pequeño Will Smith en la famosa serie de los años 90, ha muerto de un infarto, según la revista 'People'

Critican a Will Smith por falsear un vídeo de su gira con Inteligencia Artificial: gente con seis dedos y rostros deformados

Compartir







'El Príncipe de Bel Air' fue una de las series más vistas de los años noventa y el proyecto que lanzó a la fama al actor Will Smith, que interpretaba a un joven de barrio con su mismo nombre que se iba a vivir a la lujosa casa de su tío, el millonario Phillip Banks. La serie comienza en el último periodo de la adolescencia de Will pero, para entender del todo a este personaje, hubo episodios en los que apareció de niño, papel que interpretó Floyd Roger Myers Jr, que hoy ha fallecido. Según ha comunicado su madre, Renee Trice, al medio estadounidense TMZ, el actor murió en su casa de Maryland el pasado miércoles 29 de octubre, a causa de un infarto.

Aunque es cierto que el intérprete había sufrido otros tres ataques al corazón en los últimos tres años, su madre ha confesado en la misma publicación que no se esperaba esta dura pérdida, pues había hablado con su hijo por teléfono pocas horas antes de su muerte. En una de sus últimas publicaciones de Instagram, Floyd felicitaba el cumpleaños a su hija de 10 años, asegurando que ella era "una luz en su vida" y que estaba "muy orgulloso de ser su padre". Según dice el Go Found Me que ha abierto la hermana del fallecido para sufragar los gastos del funeral, Myers ha muerto dejando cuatro hijos:

Myers sufrió tres ataques al corazón en tres años

"Con gran pesar compartimos el fallecimiento inesperado de mi querido hermano, Floyd Roger Myers Jr, quien nos dejó trágicamente hoy tras sufrir un repentino ataque al corazón. Era un padre devoto, un hermano cariñoso y un amigo cuya amabilidad, risa y calidez conmovían a todos los que lo conocían. Roger deja atrás a sus cuatro hermosos hijos: Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox. Nuestra querida familia se enfrenta ahora a la inimaginable pérdida de alguien que lo era todo para nosotros", dice la misma página de recaudación de fondos, que también se destinarán a la manutención de los niños.

PUEDE INTERESARTE El actor Eric Dane vuelve a la televisión con su papel más emotivo: un personaje que también padecerá ELA

Además de su aparición en 'El Príncipe de Bel Air', el pequeño Floyd también participó en la serie 'The Jacksons: An American Dream', una producción que narraba el ascenso al estrellato de los hermanos Jackson, con Michael Jackson a la cabeza, en la que interpretó al joven Marlon. Esporádicamente, Myers también apareció en un episodio de 'Young Americans', de la cadena WB, en el año 2000. Por último, también fue cofundador de 'The Fellaship Mens Group', cuyo objetivo es empoderar a los hombres para "liderar, sanar y prosperar", según informa su página de Instagram.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Dicha organización le ha rendido homenaje con una emotiva publicación en Instagram, acompañada de una foto de Myers y sus hijos: "Descansa en paz, nuestro buen hermano @rocwonder, uno de nuestros cofundadores. Te has ido, pero nunca te olvidaremos. La misión continuará en tu honor. ¡La próxima reunión de hombres será memorable, tal y como habíamos hablado! Te queremos, hermano, descansa en paz, el hermano mayor se encargará de todo a partir de ahora", han concluido.