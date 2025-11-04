Claudia Barraso 04 NOV 2025 - 19:35h.

Sydney Sweeney habla sobre la polémica que le persigue tras protagonizar un anuncio de pantalones vaqueros y el apoyo que recibió de Trump

Sharon Stone defiende a Sydney Sweeney tras las críticas recibidas en su último anuncio: "No es fácil ser tan atractiva"

Sydney Sweeney ha roto por fin su silencio por la polémica que le lleva persiguiendo desde este verano, cuando la actriz protagonizó un anuncio que tacharon como supremacista y sexista. Todo por el mensaje que transmitía esta campaña: "Los genes se transmiten de padres a hijos y, a menudo, determinan rasgos como el color del cabello, la personalidad e, incluso, el color de los ojos. Mis jeans -pantalones vaqueros- son azules”.

Después de muchos meses en los que solo salían a la luz los comentarios y reacciones de otras personas como Donald Trump, que defendió públicamente a la actriz tras conocer su voto y el apoyo de su compañera Sharon Stone. La modelo de 67 años afirmó que entendía como se sentía la joven. No es fácil ser tan atractiva, creo que todos lo sabemos. No pasa nada por usar cada gota de atractivo que tienes aquí y ahora. Cada persona tiene su propia clase de atractivo, y debes apostar por ella. ¿Quién eres tú para no sentirte hermosa? Lo que eres no es ningún accidente".

Stone ofreció un pequeño adelanto de cuál era la postura de Sweeney ante esta situación. Yo estoy segura de que generé mil millones de dólares a la compañía y me parece bien, porque ya buscaré otro trabajo”. Con esta anécdota que contó la productora cinematográfica, revela que la joven promesa del mundo del cine, no se siente incomoda e intimidada ante las continuas críticas. Sin embargo, ahora ella misma ha sido la que ha decidido romper el silencio por todo lo alto durante una entrevista con GQ, donde le preguntaron si estaba sorprendida ante todo el aluvión de críticas que recibió por un anuncio de pantalones vaqueros.

Sobre la reacción de Trump

“Hice un anuncio de jeans, quiero decir, la reacción definitivamente fue una sorpresa. Pero sin duda, me encantan los jeans”. Una reacción que no ha sorprendido por su tranquilidad y cierta pasividad ante todas las opiniones que han ido surgiendo en torno a la joven actriz.

Además, no dudó en comentar la situación de que hasta el presidente de los Estados Unidos se hubiese pronunciado al respeto, posicionándose a su favor. “Fue surrealista”, dijo sonriente. Además, confirmó que se sentía agradecida de que una persona tan poderosa “le respaldara en público”. De la misma manera confirmó que su dura rutina y excesivo trabajo, le ayudaron a olvidarse y mantenerse al margen de esta polémica.