Claudia Barraso 30 OCT 2025 - 20:33h.

Sharon Stone apoya a Sydney Sweeney tras el aluvión de críticas por uno de sus últimos anuncios: "No es fácil ser tan atractiva"

La actriz Sydney Sweeney y su última polémica, una campaña publicitaria tildada de supremacista y nazi

Compartir







La polémica sigue persiguiendo a Sydney Sweeney, unas de las grandes estrellas del momento que recibió un aluvión de críticas por un anuncio de unos pantalones vaqueros. Algunas personas criticaron a la actriz por supremacista y sexista. Todo por el mensaje que transmitía esta campaña: "Los genes se transmiten de padres a hijos y, a menudo, determinan rasgos como el color del cabello, la personalidad e, incluso, el color de los ojos. Mis jeans -pantalones vaqueros- son azules”.

Una de las preguntas más escuchadas en el evento ‘Power of Women’ organizado por la revista ‘Variety’, ha sido la opinión sobre esta polémica que lleva persiguiendo a la estadounidense desde este verano. Una de las respuestas más destacadas ha sido la de Sharon Stone, actriz y modelo que, a sus 67 años, comprende cómo se siente la joven ante esta fama no deseada: "No es fácil ser tan atractiva, creo que todos lo sabemos. No pasa nada por usar cada gota de atractivo que tienes aquí y ahora. Cada persona tiene su propia clase de atractivo, y debes apostar por ella. ¿Quién eres tú para no sentirte hermosa? Lo que eres no es ningún accidente".

PUEDE INTERESARTE Las fotos de Sydney Sweeney en bikini por las que ha recibido ataques gordofóbicos: la actriz reacciona en redes

Las dos grandes actrices han coincidido en la grabación de la tercera temporada de la serie en la que coinciden. De hecho, no solo ha defendido públicamente a la joven, sino que también ha confesado que tuvo una conversación privada en plena polémica de la publicidad de los jeans. Stone, le puso de ejemplo una situación parecida que vivió la reciente fallecida Jane Goodall.

“Cuando Jane salió en la portada de la revista ‘Life’ posando con algunos gorilas con los que trabajaba, llevaba pantalones cortos y una camisa de safari. Entonces otro de los científicos dijo: ‘Bueno, solo salió en la portada porque tenía buenas piernas’. Entonces, Jane contestó: ‘Bueno, la verdad que si que las tengo, pero eso me ayudó a conseguir más dinero para mi investigación’”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La respuesta de Sydney y su posado en el evento

Una comparación que puso de relieve la importancia de confiar en una misma y de estar orgullosa de su potencial físico, pese a tener que sufrir la sexualización y diferentes interpretaciones de mucha gente. Situaciones a las que se enfrentan las mujeres que viven en el ámbito mediático. Sydney respondió: “Yo estoy segura de que generé mil millones de dólares a la compañía y me parece bien, porque ya buscaré otro trabajo”. Con esta anécdota que contó la productora cinematográfica, revela que la joven promesa del mundo del cine, no se siente incomoda e intimidada ante las continuas críticas.

Sydney Sweeney también estuvo en el evento donde Sharon tuvo este gran gesto con ella. Con el pelo muy corto y un radiante vestido efecto mojado con transparencias, ha dejado más que clara su postura ante las críticas que siguen persiguiendo a la actriz. Ella sigue reivindicando a través de su indiferencia que su imagen es parte de ella y su trabajo no condiciona quién es realmente. Además, no faltan los proyectos en su vida laboral que ahora parece estar dedicada completamente en la grabación de la exitosa serie.