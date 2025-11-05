Namewee es un artista muy controvertido, que arrastra una cadena de denuncias y arrestos por su música y sus vídeos provocadores con críticas a la sociedad

Namewee niega cualquier relación con la muerte de Iris Hsieh y promete colaborar con la Policía

El rapero malasio, Namewee, ha sido detenido por su supuesta relación con el asesinato de la influencer taiwanesa, Iris Hsieh. La modelo fue encontrada muerta en la bañera de un hotel de Kuala Lumpur el pasado 22 de octubre.

El músico conocido como Namewee, nacido Wee Meng Chee, se entregó a la policía el miércoles y permanecerá en prisión preventiva durante seis días, según informó su abogado, Joshua Tay hasta que la Policía realice las pesquisas oportunas sobre la muerte de Iris Hsieh, según ha publicado SkyNews.

Wee, de 42 años, por su parte, expresó su tristeza por la muerte de la influencer en Instagram y negó cualquier vinculación con su fallecimiento. Además ha prometido cooperar con la investigación.

Iris Hsieh, Diosa Enfermera con miles de seguidores en OnlyFans

La modelo Iris Hsieh, conocida en redes sociales como 'Diosa Enfermera' tenía más de medio millón de seguidores en Instagram y también tenía una cuenta de OnlyFans. Namewee habría sido la última persona en verla con vida de ahí que las sospechas recaigan sobre el rapero, según informes de medios locales.

La joven de 31 años, cuyo nombre real era Hsieh Yu-hsin, era conocida por sus fans como la "Diosa Enfermera". La policía informó que la joven influencer llegó a Malasia el 20 de octubre para un viaje de cuatro días. Los investigadores están a la espera de los informes completos de la autopsia que esclarecerán las causas de su muerte.

Namewee es un artista muy controvertido, que arrastra una cadena de denuncias y arrestos por su música provocadora. Las letras de sus canciones y sus vídeos expresan críticas sobre política, raza y religión, en nombre de su derecho a la libertad de expresión artística.