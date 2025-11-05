La artista sevillana publica sus memorias, 'Cuando se apagan las luces, aparecen las estrellas', donde se sincera como nunca antes sobre los momentos clave de su vida

Este miércoles 5 de noviembre, Pastora Soler publica sus esperadas memorias, 'Cuando se apagan las luces, aparecen las estrellas', de HarperCollins; un libro en el que la artista sevillana se sincera por primera vez sobre las luces y sombras de su vida.

Pilar Sánchez, su nombre real, narra a lo largo de su autobiografía los momentos más duros a los que se ha enfrentado. Uno de ellos llama especialmente la atención: el día en que su vida se quebró, tocó fondo y tuvo que apartarse de los escenarios para salvarse a sí misma.

Tal y como rememora la cantante, todo ocurrió una noche de 2014 en Málaga en la que, según confiesa, llegó a pensar en acabar con todo. "La noche en que mi voz, mi cuerpo y mi alma me gritaron 'hasta aquí hemos llegado'… Si hubiera encontrado algo a mano debajo de aquella mesa en la que me escondí, me habría quitado la vida", revela, asegurando que llevaba meses viviendo "una pesadilla".

Al día siguiente, el 1 de diciembre de 2014, reunió la fuerza suficiente para redactar y publicar el comunicado en el que anunciaba su retirada. Ese gesto fue, según explica, un acto de supervivencia: "Por primera vez formulé en voz alta las palabras 'miedo escénico'".

En el libro, la intérprete de 'La mala costumbre' reconoce que su psicólogo fue clave para comprender lo que estaba ocurriendo. "El origen de todos mis males era Pastora Soler y no yo, Pili…", admite. Liberarse de aquel 'personaje' la salvó: "En el momento en el que di carpetazo a Pastora… sentí una enorme liberación", cuenta.

Y añade: "Me libré de la pesada carga que me estaba asfixiando, que estaba acabando conmigo. Pensar que ya no iba a cantar me produjo una sensación de paz indescriptible que hacía tiempo que no tenía. A veces, cuando estás metida en tu vorágine de trabajo y de vida, no te das cuenta de que no estás bien. Por suerte, supe verlo y decidí parar. No sé qué habría sido de mí si llego a seguir con esa tortura".

Su familia fue la primera en reaccionar. Su hermano y entonces representante, Chelu, la llamó nada más ver el comunicado: "¿Estás segura de lo que has hecho?", le preguntó. "Sí. Tenía que contar mi verdad y se lo debía a mi gente. No puedo seguir con este dolor y este sufrimiento. Lo siento mucho, porque sé que te dejo a ti y a mucha gente con el culo al aire. Perderéis vuestros trabajos, pero esto es insoportable. Estoy cansada de tener miedo y de no disfrutar de lo que antes me hacía tan feliz", le respondió ella.

Francis, su marido, también habló claro con ella, subrayando que el éxito y la distancia entre ellos estaba pesando demasiado: "Desde lo que te pasó en Sevilla… mi Pili desapareció. Solo veía a Pastora Soler, y yo no me había enamorado de ella".

Pese al apoyo de su entorno, a muchos les costaba entender que una artista con dos décadas de carrera pudiera desarrollar de repente pánico escénico. Ella insiste: "Pues sí, queridos, es posible", y enumera los síntomas que la paralizaban: "Sudoración excesiva, taquicardias, malestar estomacal… la ansiedad era muy real".

Pastora reivindica que la salud mental era un tema todavía tabú entonces: "Aquí en España casi no se hablaba del tema… me sorprendió el impacto que aquello tuvo".

El embarazo: su salvación

Poco a poco, la compositora quiso volver a ser la mujer detrás del personaje. Y entonces llegó lo inesperado: el embarazo que llevaba años posponiendo.

"Nunca encontraba el momento adecuado… La artista estaba siempre por delante (...). Volví a llorar… pero, en esta ocasión, de alegría". La fecha de su última regla, recuerda, fue simbólica: "El 1 de diciembre. Justo el día en que me permití ser mujer y no solo artista".

Y destaca: "Quedarme embarazada fue mi salvación (...). Tocaba ser Pilar, la mujer, la madre, la esposa, la hija, la hermana, la amiga... Tocaba empezar a disfrutar de la vida". Finalmente, su primogénita, a quien llamó Estrella, nació el 15 de septiembre de 2015.