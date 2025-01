"El camerino está muy lejos del escenario y, aunque tenía otros trajes preparados, yo quería ponerme éste, que me gusta mucho. Pero, mientras estaba cantando, ya me he dado cuenta de que el vestido ha hecho rac, rac y rac. Y ya me veía yo sin quererme dar la vuelta ni moverme mucho para que no se rompa más. Yo la capa no me la voy a quitar y aquí mi amigo me la acaba de arreglar", decía, mientras el joven diseñador le hacía un 'apaño' que le permitiera seguir cantando sin complicaciones.