La advertencia de Uma Thurman a su hija Maya Hawke sobre el fetiche de Tarantino

Claudia Barraso 06 NOV 2025 - 19:17h.

La actriz Maya Hawke ha confesado que su madre, Uma Thurman, le advirtió sobre el fetiche por los pies de Tarantino

Maya Hawke, actriz de la serie ‘Stranger Thing’ ha confesado un secreto que compartían su madre y ella sobre el director Quentin Tarantino. En una entrevista para el podcast de ‘Good Hang’, de Amy Poehler, ha hablado sobre la advertencia que le dio Uma Thurman sobre cómo tenía que trabajar con el guionista estadounidense.

Amy Poehler fue quien le preguntó sobre si su madre, una gran actriz, le había dado un consejo antes de trabajar con uno de los directores más reconocidos del mundo. Entonces ella contó una anécdota de lo menos esperada. “Mantente los zapatos puestos bebé, ese es un consejo perfecto”. Estas fueron las palabras de su madre antes de que la joven protagonizase una de sus películas en 2019. La protagonista de ‘Once Upon a Time in Hollywood’, siguió los pasos de su madre, una de las grandes estrellas del mundo del cine tras saltar a la fama gracias a películas como la que interpretó en 2003, ‘Kill Bill’, obra también de Tarantino.

No son nuevos los rumores sobre la curiosa atracción del director estadounidense hacia los pies. De hecho, en una entrevista que hizo hace un año con ‘Late Night Conan O´Brien’, le insinuó que durante la película de ‘Kill Bill’ hay algunos planos de los pies de Thruman que son incomprensibles con el hilo de la historia. "Afirma que cada disparo al pie fue esencial para contar la historia", dijo irónicamente. Aunque la actriz no quiso afirmar esos rumores, también bromeó diciendo que la próxima vez hará el casting descalza.

¿Los rumores se confirman?

En 2023, el medio ‘Page Six’ informó de que, supuestamente, el cineasta supuestamente pagó más de 10.000 dólares por lamerle los pies a una mujer en un club de striptease. La última anécdota contada por la joven de 28 años sobre la advertencia de Uma Thurman sobre el fetiche de Tarantino, puede que se vaya confirmando las teorías sobre esta rara manía del director. Aunque la actriz protagonista de otra de sus películas, ‘Pulp Fiction’, siempre se ha mostrado cercana al director, quiso aconsejar a su hija sobre lo que decían de él, pero nunca ha llegado a confirmar si ella tuvo alguna experiencia relacionada con los rumores en las horas de rodaje.