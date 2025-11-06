Celia Molina 06 NOV 2025 - 11:57h.

La protagonista de 'Stranger Things' da una extensa entrevista en Vogue a pocos días del estreno de la última temporada de la serie

Noah Schnapp, actor de Stranger Things, habla de lo mal que lo pasaba cuando le preguntaban si era gay: "Me daba miedo hablar"

A pocos días del estreno de la quinta y última temporada de 'Stranger Things', la serie que catapultó a la fama a Millie Bobby Brown, una polémica ha surgido en torno a su elenco de actores. Según informó el Daily Mail, la propia Millie, que ha interpretado a Once durante todos estos años, ha denunciado por "acoso e intimidación en el set de rodaje" a su compañero de reparto, David Harbour; precisamente, el actor que ha dado vida en la serie al sheriff de Hawking que asumió el papel de su padre adoptivo. Según la misma publicación, existen "páginas y páginas" de acusaciones contra él, si bien no se ha acreditado ningún tipo de acoso sexual añadido.

En la extensa entrevista que la actriz ha dado a Vogue para ir calentando el esperadísimo estreno del final de la historia inventada por los hermanos Duffer, sin embargo, no ha abordado este controvertido tema, que tendrá que seguir los cauces legales. Por el contrario, Millie se ha dejado fotografiar en el lugar del mundo en el que se siente más feliz: la granja de Georgia en la que vive con su marido, Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi, con quien se casó en el año 2024.

"Tengo 21 años, voy a divertirme y a ser yo misma"

Allí, ambos cuidan a un total de once perros, cuatro gatos y unos 40 animales de granja, a los que consideran parte de su propia familia. En medio de la paz que le da su hogar, Millie ha recordado también el que, hasta ahora, ha sido uno de los peores momentos de su carrera. Durante la promoción de la película que rodó con Chris Pratt, 'Estado Eléctrico', para la que se tiñió el pelo de color rubio platino, recibió muchas críticas por su aspecto, pues la prensa la llamó "vieja", a pesar de tener solo 21 años.

En Vogue, ha repetido lo que dijo el día después de que Sabrina Carpenter le diera el mejor consejo posible: "Que les den". "Respeto el periodismo. Me encanta leer artículos sobre mis personas favoritas y saber qué están haciendo. Entiendo que haya paparazzi, aunque sea invasivo, aunque me parezca una mierda, sé que es vuestro trabajo... Pero no me critiquéis desde el principio en vuestros titulares. Está muy mal y es acoso, especialmente para las chicas jóvenes que son nuevas en esta industria y ya se cuestionan todo lo relacionado con ellas", ha dicho, recordando que, después de las premiers de 'Estado Eléctrico', estuvo hasta b"tres días llorando".

Ahora, pasado el tiempo y con la lección aprendida, Millie ha mandado un mensaje contundente a ese periodismo que critica su imagen de forma indiscriminada: "Es como, déjame en paz, ¿sabes? Tengo 21 años. Voy a divertirme, a jugar y a ser yo misma", ha concluido. Con la tranquilidad que le da ese sentimiento, Millie ha cerrado un capítulo de su vida al terminar el rodaje de la serie que la ha visto crecer y cuyo final - que estamos ansiosos por conocer - ha supuesto para ella algo parecido "a la muerte de un ser querido".