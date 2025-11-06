Celia Molina 06 NOV 2025 - 10:26h.

La Duquesa de Sussex ha retomado su carrera como actriz en una película coprotagonizada por Lily Collin y Brie Larson

Meghan Markle reaparece por sorpresa en la Semana de la Moda de París: su vuelta a Europa tres años después

Hace ocho años, la actriz estadounidense Meghan Markle - mundialmente conocida por su papel en la serie 'Suits' - se retiró del mundo cinematográfico para convertirse en la Duquesa de Sussex. Con su matrimonio con el Príncipe Harry de Inglaterra, con quien tiene ya dos hijos, comenzaba para ella una nueva vida, que ha estado rodeada de giros, decepciones y una nueva trayectoria. Debido a los problemas internos que esta pareja mantuvo con la Familia Real Británica, Harry, consciente de la lección que aprendió de su madre, decidió renunciar a sus títulos nobiliarios y marcharse a California junto a su mujer, para llevar una vida tranquila.

Al llegar allí, tuvieron que vivir durante un tiempo en casa de su amigo Tyler Perry pero, en 2020, pudieron comprarse una para ellos: una mansión en Montecito, el lujoso barrio de Santa Bárbara, que les costó unos 15 millones de dólares y que cuenta con 9 habitaciones y 16 baños. Un altísimo nivel de vida que Harry mantiene con sus negocios privados pero que, ahora, vuelve a contar con los ingresos de la actriz, que ha decidido regresar a Hollywood, eso sí, con la mayor discreción posible.

"Ha vuelto poco a poco, para ver cómo se siente en plató"

Según ha publicado 'The Sun' - y, posteriormente, la revista 'People' - Meghan, que anunció su retirada del mundo de la interpretación en 2017, se encuentra hoy en el plató de Pasadena, Los Ángeles, interpretándose a sí misma en una película de Amazon MGM Studios sobre dos parejas, una famosa y otra no. Por lo tanto, esta nueva producción, que también cuenta con la participación de Lily Collins y Brie Larson, supone para ella el regreso a la profesión que ejercía antes de pasar a formar parte de la Casa Windsor, de donde acabó saliendo con una mala experiencia.

Aunque Meghan no se ha pronunciado en primera persona sobre su retorno a la actuación, sí lo han hecho los estudios de Amazon: "Este es un momento muy importante para Meghan y supone su vuelta a lo que realmente le gusta hacer. Ha recibido muchas ofertas, pero esta le ha parecido la adecuada. Es la forma que tiene Meghan de volver poco a poco al mundo del espectáculo y ver cómo se siente al volver al plató. Todos los involucrados están muy emocionados y han jurado mantener en secreto su participación", han dicho por vías oficiales.

La productora ha asegurado también que "el príncipe Harry, por supuesto, la apoya totalmente y, simplemente, quiere que Meghan haga lo que le haga feliz". De hecho, él, en sus memorias, ya confesó que la había visto actuar en 'Suits'. Ella misma aseguró hace tres meses en un podcast que "echaba de menos" actuar y, por ello, ha tomado la decisión de aproximarse a una nueva producción en la que comparte cartel con una de las actrices del momento, Lily Collins, hija de Phil Collins y con Brie Larson, la intérprete que dio vida a la mujer más poderosa del universo Marvel.