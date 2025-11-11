Natalia Sette 11 NOV 2025 - 19:31h.

Los directores españoles parecen haber tomado la desición de separar sus caminos ¡Descubre todos los detalles!

Javier Ambrossi y Javier Calvo podrían haberse separado definitivamente. Tras 13 años de relación , la pareja ha estado despertando los rumores de una ruptura estos últimos meses. Fuentes cercanas a ambos han confirmado que hace un tiempo que están separados aunque su unión como directores sigue intacta. Aunque ellos no han hecho nada de forma oficial, en el videopodcast de ‘En todas las salsas’ se dan todos los detalles de la ruptura de los ‘Javis’.

Tras hablar de las críticas de Diego Matamoros a Violeta Mangriñán, los presentes en el plató de ‘En todas las salsas’ no pueden evitar comentar la noticia del momento: Javier Ambrossi y Javier Calvo podrían haber finalizado una de las relaciones más estables del mundo del cine español. “Mezclar lo personal con lo profesional es complicado”, comienza diciendo Asier Montaño. Al colaborador le consta que ambos son "muy currantes" pero piensa que muchas veces mezclar ambas vidas puede ser muy perjudicial.

Miguel Frigenti tiene también mucho que opinar sobre esta posible ruptura. “En julio Javi Ambrossi se quitó el instagram”, afirma el colaborador de televisión. Él, que seguía a ambos en dicha red social, comenzó a sospechar que estaban en crisis desde que vió el perfil de Javi desaparecer. Además, da un dato que deja a todos perplejos. “Escuché el otro día que Martín podría tener algo que ver”, cuenta Miguel Frigenti sobre el exconcursante del programa de música.

Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ debaten el hecho de si podría afectar la separación sentimental a todos los proyectos que tienen en común. Asier Montaño, que conoce a gente cercana a ellos y sabe lo bien que trabajan juntos, lo tiene claro: No. “Yo creo que seguirán trabajando juntos”, asegura convencido el periodista. Ahora mismo es una de los temas que más le preocupan a todos aquellos que son fans de su obra artística.

