Natalia Sette 11 NOV 2025 - 18:37h.

El exconcursante de 'Supervivientes' critica duramente a la influencer por una 'storie' que compartió en su Instagram

Violeta Mangriñán aclara el motivo por el que ha acumulado 10.000 euros en multas

El nombre de Violeta Mangriñan salta de nuevo a la palestra por una nueva controversia en la que se ha visto envuelta. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha sumado a la moda de Marcos Llorente y ha compartido en sus redes sociales una foto llevando unas gafas amarillas . Este hecho ha causado opiniones muy contrarias y muchos han aprovechado para opinar. Entre ellos, Diego Matamoros, que le ha lanzado una pulla a Violeta tras esta polémica.

Que Violeta le diera la razón a Marcos Llorente sobre el tema de las gafas amarillas ha revolucionado las redes sociales y ha causado opiniones de todo tipo. Por un lado, aquellos que creen efectivo su uso y ven razonable que Violeta se las haya comprado, y por otro lado, aquellos que piensan que todo es mentira y no pueden creer que una influencer con tantos seguidores caiga en eso. Diego Matamoros está entre estos últimos.

“Le ha puesto un zasca tremendo a Violeta”, comienza explicando Vai between my clothes. Diego ha aprovechado que un famoso tiktoker ha comentado el ‘storie’ de Violeta con las gafas y ha dejado un comentario dirigido a la influencer. “Le tira ‘beef’ a Violeta”, asegura la presentadora. En el plató se proyecta la captura de pantalla donde se muestra qué le ha dicho a la valenciana y los colaboradores opinan al respecto. “Diego se ha sumado al hate”, asegura Asier Montaño.

Los colaboradores presentes en el plató de ‘En todas las salsas’ deciden defender a Violeta tras leer las críticas de Diego Matamoros hacia ella. “No me gusta que se aprovechen de que esté en el punto de mira”, admite Miguel Frigenti. Aunque reconoce que ha sido muy crítico con Violeta, esta vez se pone de su lado y reniega de todos aquellos que aprovechan un mal momento de alguien para tirar ‘hate’. Maica Benedicto, de acuerdo con él, añade: “La de garrapatas que se le tendrán que agarrar”.

