Las integrantes del grupo Katseye, nominadas recientemente a los premios Grammy como mejor nuevos artistas, han denunciado públicamente haber recibido miles de amenazas de muerte, ellas y sus familias.

El grupo de K-pop internacional compuesto por seis mujeres, Lara, Daniela, Sophie, Yoonchae, Manon y Megan, debutaron en 2024 y desde entonces no paran de recibir amenazas “que pueden ser realmente duras”, como afirman en declaraciones a BBC News.

La integrante Lara Raj reconoce que “aunque no vaya a suceder, es duro” y asegura que se intenta “convencer de que no importa, pero si mil personas te mandan amenazas de muerte, impacta”.

Borrado sus cuentas de redes sociales

Varias de las cantantes han tenido que borrar sus cuentas de redes sociales como X e incluso una de ellas fue denunciada falsamente ante el ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos).

Sophia Laforteza reconoce que, aunque su carrera ha sido muy corta “siento que ya nos han dicho muchas cosas a nosotros y a nuestras familias”.

Las artistas asumen que la fama tiene estas cosas, “pero no cambia el hecho de que somos humanas”.

Es “algo aterrador a nivel mental” añadió Manon Bannerman.