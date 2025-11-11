24 horas después de salir a la luz su nuevo álbum, 12 de las 15 canciones se posicionaban en la lista de las 50 canciones más escuchadas

Solo unos días después de la publicación de ‘Lux’, el nuevo y esperado disco de Rosalía, la artista catalana sigue batiendo todos los récords.

Tan solo 24 horas después de salir a la luz su nuevo álbum, 12 de las 15 canciones que lo componían se posicionaban en la lista de las 50 canciones más escuchadas en todo el mundo de Spotify, que también ha colocado a la catalana en el número 3 de artistas, solo por detrás de Taylor Swift y de Bad Bunny.

‘La Perla’, donde la artista catalana se desquita de un antiguo amor, es la canción más escuchada del disco y la entrada más fuerte, con casi 4,5 millones de reproducciones. Además, otras dos canciones consiguieron hacerse en el codiciado top10: el anticipo del disco, ‘Berghain’, con algo más de cuatro millones de reproducciones, y ‘Reliquia’, con casi 3,7 millones de reproducciones.

La fortuna que Rosalía gana con este disco

De esta manera, 'Lux' se ha convertido en el mayor debut de una artista femenina de habla hispana. En tan solo 24 horas, ya había superado los 42 millones de reproducciones.

Con estas cifras, se estima que en ese primer día, Rosalía generó 185.000 euros solo con las reproducciones. El esperadísimo lanzamiento de 'Lux' añade una nueva pieza al patrimonio de Rosalía. Con este nuevo proyecto con el que Rosalía ha anunciado que vendrá acompañado de una gira mundial, se espera que la artista de Barcelona amplíe sus ingresos y su capital.

Su riqueza estimada —aproximadamente 50 millones de euros— y su empresa Motomami SL con rendimiento millonario muestran que el éxito artístico puede traducirse en solidez económica.

La inspiración de Rosalía

"Han sido tres años y muchas cosas pasan" en ese tiempo en el que Leonard Cohen fue una gran inspiración para ella. "Me gustaba que él solía decir: ‘Olvida tu ofrenda perfecta, todo tiene una grieta, así es como entra la luz, y eso es lo que yo quería y por eso se llama ‘Lux", afirmaba hace unos días en una entrevista con el DJ neocelandés Zane Lowe en el Frontón Beti Jai de Madrid.

Rosalía recuerda que se encerró mucho tiempo en el estudio para este trabajo, «leyendo y escribiendo una y otra vez».

"Después de ‘Motomami’ necesitaba parar en seco, leer y estudiar más. Si "no tuviera una carrera musical estaría en la universidad estudiando probablemente teología", dice, "ampliar mis horizontes. Comprender como la gente concibe y entiende la santidad de forma diferente".

‘Lux’ tiene parte de ella, pero "creo que la mejor ficción es la que tiene esa línea difusa. Hay una línea difusa, como un punto de cambio entre lo personal y lo universal, entre lo detallado y lo abstracto, quizá entre lo implícito y lo que no. Son ambas", asegura intercalando el inglés y el español.

Rosalía destaca el momento en el que cantó acompañada por la Sinfónica de Londres: "Se me ponían los pelos de punta siempre, incluso he llorado", afirma sobre la canción ‘Berghain’.