Rocío Martín 11 NOV 2025 - 09:20h.

La 26 edición de los Latin Grammy se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas

Otros artistas como Enrique Bunbury, Mon Laferte o Nicki Nicole también formarán parte del elenco de presentadores

Compartir







Las VegasEl futbolista Sergio Ramos ha sido confirmado como uno de los presentadores de la 26 edición de los Latin Grammy que se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas.

"¡Confirmado!", han compartido desde las propias redes del evento, junto a una fotografía del jugador.

PUEDE INTERESARTE De Aitana a Alejandro Sanz: estos son los nominados a los Latin Grammy 2025

Otros artistas como Enrique Bunbury, Mon Laferte o Nicki Nicole también formarán parte del elenco de presentadores que irán anunciando a los ganadores de estos premios a la música latina.

Alejandro Sanz, Carlos Santana y Rauw Alejandro, entre los artistas que actuarán en los Latin Grammy 2025

Alejandro Sanz, Carlos Santana y Rauw Alejandro se suman a la lista de artistas que tendrán una actuación en la 26 edición de los Latin Grammy.

A ellos se suman la cantante Kacey Musgraves, el compositor Edgar Barrera y los intérpretes Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Grupo Frontera, quienes participarán con presentaciones musicales durante la ceremonia de premios que se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas.

Anteriormente, la organización encargada de los galardones, los más importantes de la música latina, había anunciado que Pepe Aguilar, Carín León, Los Tigres del Norte, Raphael, Aitana, y Gloria Estefan figuraban en el primer grupo de artistas anunciados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La lista revelada entonces la completaban Iván Cornejo, DannyLux, Kakalo, Liniker, y Morat, quienes también actuarán en vivo en la entrega.

Las nominaciones de los Latin Grammy

Bad Bunny lidera las nominaciones de la edición 26 de los Latin Grammy, con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

En esta entrega el puertorriqueño Rauw Alejandro obtuvo dos nominaciones; Joaquina alcanzó cuatro; Christian Nodal compite en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, y Nathy Peluso también suma dos nominaciones.

Asimismo, Elena Rose compite por cuatro galardones, mientras que Alejandro Sanz aspira también a cuatro gramófonos dorados.

Finalmente Adelaido ‘Payo’ Solís III, de la banda Grupo Frontera, fue nominado en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana.