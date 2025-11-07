Karol G, la artista escogida para el 'lavado de cara' de Victoria's Secret: la cantante colombiana deslumbra en el desfile como otro 'ángel'

El rapero Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter han sido los artistas más nominados para los Premio Grammy

Compartir







Los artistas más destacados del panorama musical internacional se preparan para una de las noches más importantes del año: los Premios Grammy, otorgados por la Academia de Grabación, que celebrarán su 68ª edición el próximo 1 de febrero. Este año, cuatro nombres lideran las nominaciones y prometen ser los grandes protagonistas de la gala: Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter.

Con un total de 95 categorías, la competencia será intensa. Kendrick Lamar encabeza la lista con nueve nominaciones, consolidando así su posición como uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea. Le sigue muy de cerca Lady Gaga, que opta a siete galardones gracias al éxito de su nuevo disco y al potente impacto del tema de apertura ‘Abracadabra’. Por su parte, Bad Bunny y Sabrina Carpenter no se quedan atrás, ya que ambos lucharán por seis premios cada uno.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny vuelve a hacer historia con su más reciente trabajo, ‘Debí Tirar Más Fotos’, que ha sido nominado en la categoría de Álbum del Año. Este reconocimiento marca un nuevo hito para la música en español, ya que es apenas la segunda vez que un disco en este idioma compite en dicha categoría. El propio Bad Bunny fue quien abrió ese camino en 2022, cuando su exitoso ‘Un verano sin ti’ se convirtió en el primer álbum completamente en español en ser considerado para este prestigioso galardón.

Kendrick Lamar, por su parte, continúa demostrando por qué es uno de los nombres más respetados en la escena del rap y el hip-hop. Después de haber sido uno de los grandes triunfadores de la edición anterior gracias a ‘Not Like Us’, el artista llega a estos Grammy con nueve candidaturas, entre ellas las de Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año. Su propuesta, ‘GNX’, ha sido aclamada por la crítica por su profundidad lírica y su capacidad para combinar lo personal con lo político, una marca distintiva en su carrera.

En la misma línea de éxito se encuentra Lady Gaga, quien se reafirma como una de las artistas más versátiles y creativas de la música pop. Con siete nominaciones, la cantante no solo compite en las tres categorías principales —Mejor Álbum, Canción y Grabación del Año—, sino que también destaca por la fuerza y teatralidad de su nuevo trabajo, ‘Mayhem’, y por el poderoso sencillo ‘Abracadabra’, que ha conquistado a crítica y público por igual.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sabrina Carpenter, que en los últimos años ha pasado de ser una promesa del pop juvenil a una figura consolidada, también se encuentra entre las más nominadas. Con seis candidaturas, la cantante comparte protagonismo con Leon Thomas, quien alcanza la misma cifra de nominaciones gracias a su álbum ‘Mutt’. Ambos representan la nueva generación de artistas que están redefiniendo el sonido del pop y el R&B contemporáneo.

Esta 68ª edición de los Premios Grammy promete ser una de las más diversas y competitivas de los últimos tiempos. Con Kendrick Lamar y Lady Gaga dominando las principales categorías, y con Bad Bunny y Sabrina Carpenter reafirmando su influencia internacional, la gala del 1 de febrero se perfila como un auténtico homenaje a la música.