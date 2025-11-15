Celia Molina 15 NOV 2025 - 08:30h.

La esquiadora y medallista olímpica se suicidó en la Sierra de Guadarrama a mediados de septiembre del año 2019

La última conversación de Blanca Fernández Ochoa con su familia: "No te vayas de casa"

En septiembre de 2019, España entera estuvo once días en vilo por la desaparición de la esquiadora olímpica, Blanca Fernández Ochoa. Finalmente, su cuerpo fue encontrado sin vida por un Guardia Civil que estaba fuera de servicio en La Peñota, en la Sierra de Guadarrama de Madrid. En principio, su familia dudó de si la deportista habría tenido un accidente - a pesar de su dilatada experiencia con las grandes pendientes de las montañas - pero, la bolsa con restos de queso, vino y otros víveres que se encontró al lado del cadáver - además de la facilidad de la zona para cualquier senderista - despejó pronto esta hipótesis.

La autopsia reveló más tarde que Blanca había ingerido una serie de pastillas para quitarse la vida, por lo que pudo determinarse que su muerte había sido por suicidio. Sus familiares quedaron muy impactados al enterarse - en especial, sus hijos- pero hoy, su sobrina Paula Fernández Ochoa, ha recordado en el podcast 'Vidas contadas', que la esquiadora ya estaba "muy mal" a finales del que sería su último verano:

"Decía que algún día iba a desaparecer"

"Yo recuerdo que, ese verano, mi tía ya estaba muy mal. A finales de agosto, principios de septiembre, ella decía que algún día iba a desaparecer pero, claro, no éramos conscientes. Y eligió su momento y su forma de irse. Nos dio mucha pena, pero yo sentí paz también porque la vi tan tan mal que es que ya tiró la toalla. De hecho, en alguna conversación con ella, ya había dicho que quería estar arriba, con Paco, y viéndonos desde arriba, pero no eres consciente de que esto puede pasar", ha lamentado Paula.

En una conversación con ella me dijo que quería irse arriba con mi padre, Paco TikTok/telecinco.es

Ella es precisamente, hija de Paco Fernández Ochoa, el hermano de Blanca, con el que decía que quería estar. Paco siempre será recordado por haber sido el primer y único esquiador español en ganar una medalla de oro, aunque lo que más recuerda de él su hija es su genuina forma de ser: "Lo bonito de la gente cuando le recuerda ya no sólo es por su legado deportivo a nivel olímpico, sino por esa personalidad tan desprendida, tan valiente, de comerse la vida a bocados que tenía", ha dicho sobre su padre, que murió en el año 2006 por culpa de un cáncer linfático. Trece años después, su hermana moría también.

Blanca Fernández Ochoa forma parte del - decreciente - porcentaje de la población española que tomó la decisión de suicidarse. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la estadística provisional del número de casos de suicidio en España en 2024. Fueron un total de 3.846, frente a los 4.116 señalados que hubo en 2023, lo que representa un 6,6% menos. Su sobrina ha recordado en el podcast que la esquiadora era "bipolar" y que, si bien su enfermedad le ayudó en algún momento "a soportar el dolor físico", no obtuvo las herramientas necesarias para mejorar su salud mental. Sus cenizas fueron esparcidas por el monte de los Siete Picos.