La discusión se desató entre los fans de La Capital y el streamer gallego Guanyar, uno de los líderes del equipo de Ibai Llanos

Hasta ahora, en la original liga de fútbol creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos, había reinado la deportividad y el buen rollo. Sin embargo, en la última jornada, la afición del equipo de Lamine Yamal, el popular jugador del Barcelona F.C, mostró una actitud tan agresiva y desafiante, que ha manchado la buena reputación que, hasta ahora, la King's League había mantenido.

'Porcinos' venció a 'La Capital', el equipo de Lamine, en su último encuentro (por 11-3) y, tras el partido, se originó una sonada discusión entre los amigos de Yamal y uno de los líderes del equipo de Ibai Llanos, el streamer gallego Guanyar. Los seguidores de 'La Capital', molestos por tan tremenda derrota, empezaron a proferir insultos contra su físico y también contra su madre (a la que llamaron repetidamente "perra"), lo que provocó su inmediata reacción.

"Están llamando perra a mi madre"

El streamer se acercó a la grada y les dedicó a todos un gesto obsceno, del que se percató Moha, el primo de Lamine. Moha se metió en la discusión y se encaró contra Guanyar, preguntándole por qué le hacía eso a su afición. A gritos, éste le contestó que estaban "insultando a su madre" - y que lo habían hecho durante todo el partido - y ambos empezaron a discutir en medio del campo, hasta el punto de tener que ser separados por sus compañeros. Algunas fuentes afirman incluso que los seguidores de 'La Capital' llegaron a la lanzar "escupitajos" a los familiares de sus contrarios.

El origen de la trifulca ya venía de atrás, dada la eterna rivalidad de los dos equipos. Una competitividad que sus propios líderes alientan en sus entrevistas comunes y podcast, donde juegan a ver "cuál es el mejor equipo". Moha, el conocido primo de Lamine, ha sido el que se ha llevado la peor parte pues, al ser una figura conocida, debería haber mantenido la paz en el terreno de juego. Por su parte, en una entrevista posterior, Guanyar pidió "perdón" por sus gestos y por su reacción, pues repitió que "la Kings League no va de eso".

Moha es hijo de Abdul, el tío de Lamine, que "pasaba siempre el día en su casa" cuando era niño. Abdul aseguró en un documental de la televisión catalana que, al haberle medio criado, "siempre llevará a su sobrino en el corazón". Orgulloso de él, siempre pone sus partidos en el establecimiento que aún tiene abierto en Rocafonda, donde Yamal mantiene sus raíces. Abdul forma parte de la sólida red familiar que tiene el deportista, quien, principalmente, se apoya en él, en su madre, su abuela y su hermano pequeño para mantener los pies en la tierra.