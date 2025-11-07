Celia Molina 07 NOV 2025 - 13:11h.

Los padres y los hermanos de Sergio Ramos le han hecho una visita en México, donde el futbolista se mudó en febrero de 2025

Sergio Ramos confiesa que sueña con poder dar "un concierto en el Bernabéu": "Ojalá el día de mañana tenga la oportunidad"

Compartir







En febrero de 2025, Sergio Ramos, exjugador del Real Madrid, se mudó a México para comenzar su nueva andadura profesional en los Rayados de Monterrey. Tras una larga meditación, su mujer, Pilar Rubio, tomo la decisión de no trasladarse al país centroamericano para no alterar los estudios de los cuatro hijos que tienen en común. Ambos situaron la estabilidad de su familia por encima de todo y, aunque a Pilar no le supone ningún problema estar viajando con ellos para ver a su marido, Sergio hace su vida solo allí.

Por eso, el futbolista se ha emocionado tanto cuando ha recibido la visita de su madre, su padre y sus dos hermanos, con los que no se reunía al mismo tiempo desde hacía años. Los cuatro se han trasladado hasta Monterrey para apoyar a Sergio como nuevo jugador del equipo mexicano, algo de lo que él ha presumido en sus redes sociales, donde tiene hasta 67 millones de seguidores.

"Después de muchos años, volvemos a estar juntos"

Ramos ha publicado un carrusel de fotografías en las que su madre, Paqui, su padre, José María, y sus hermanos, René y Miriam, disfrutan pasando tiempo con él. "Después de muchos años, volvimos a estar los cinco juntos: padres y hermanos. Empezamos esta aventura fuera de casa en 2005 rumbo a Madrid, pasamos por París, volvimos a Sevilla y hoy la vida nos tiene en México. Más de 20 años después, seguimos juntos en este emocionante camino llamado fútbol y familia. Siempre juntos. Familia Ramos os quiero mucho", ha escrito, emocionado, el jugador, visibilizando las dificultades que tienen los deportistas para conciliar sus exigencias laborales con las relaciones personales.

PUEDE INTERESARTE Meghan Markle vuelve a Hollywood: ya está rodando su nueva película coral en un plató de Los Ángeles

Junto a su texto, ha publicado también varias fotografías y vídeos en los que aparece haciendo deporte con su hermana Miriam y también con René de concierto. Para quienes no les conozcan demasiado bien, ella es madre de tres hijos, dos de ellos mellizos, y él está casado con la cantante Lorena Gómez, que saltó a la fama en 2006 tras su paso por Operación Triunfo. Todos los besos de la publicación se los ha llevado Paqui (por algo en Sevilla a Sergio se le conoce como "el hijo de la Paqui"), aunque Sergio también se ha mostrado muy cariñoso con su progenitor.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con su visita, la familia del futbolista demuestra lo mucho que le arropa en todos sus proyectos, incluido su debut en la industria musical. Además de formar parte ahora de los Rayados de Monterrey, el pasado verano, Ramos sorprendió a ajenos y extraños presentando su primer single, llamado 'Cibeles', en el que rinde cuentas con Florentino Pérez por su salida del Real Madrid.