La princesa de Gales ha enviado una misiva a la Alianza para la Salud Mental Materna (MMHA, por sus siglas en inglés)

Kate Middleton se ha pronunciado sobre las "realidades invisibles" de la maternidad en una carta sobre salud mental. En la misiva, la princesa de Gales ha puesto en valor la exposición fotográfica ‘Esto también es maternidad’ de la Alianza para la Salud Mental Materna (MMHA, por sus siglas en inglés), una organización benéfica de Reino Unido que aúna a más de 100 organizaciones con el objetivo de que las mujeres y las familias que sufren problemas de salud mental perinatal reciban la atención y el apoyo adecuados.

“Nos honra haber recibido esta carta de nuestra patrona, su alteza real la princesa de Gales”, ha escrito la MMHA en una publicación en su cuenta de Instagram, donde ha compartido la misiva que han recibido de Kate Middleton.

La carta de Kate Middleton

En su carta, la princesa de Gales ha mostrado su apoyo a ‘Esto también es maternidad’, una exposición fotográfica que “explora las realidades, a menudo invisibles, de la salud mental durante el embarazo y más allá”, reza la misiva de Kate Middleton, quien desde 2022 es patrona de la galardonada organización benéfica británica.

Kate Middleton explica que “el corazón de esta exposición lo conforman diez mujeres extraordinarias”. “Su valentía al hablar abiertamente sobre sus experiencias, ya sean marcadas por el trauma, la alegría o la resiliencia, demuestra la gran vulnerabilidad y fortaleza de la condición humana. A través de sus retratos y cartas, nos recuerdan que nadie debería afrontar el período perinatal en soledad”, añade.

El objetivo principal de la MMHA, destaca, es “garantizar que todas las familias del Reino Unido reciban la atención y el apoyo en salud mental que necesitan, antes, durante y después del embarazo” y la exposición es testimonio de ello.

En su opinión, la exposición fotográfica demuestra que "los problemas de salud mental perinatal se pueden superar”.

“La historia de cada padre o madre importa y cada voz tiene el poder de ayudar a construir una sociedad donde el amor, la esperanza y la compasión sean la base de todo lo que hacemos”, finaliza la carta de la esposa del príncipe Guillermo.