Los príncipes de Gales presentaron una demanda por la publicación no autorizada de fotografías suyas y de sus tres hijos durante unas vacaciones familiares

La nueva Kate Middleton: un año sin quimioterapia, cambio de protocolo y más cerca de su "amiga más íntima"

El príncipe Guillermo y Kate Middleton han obtenido una importante victoria judicial por la publicación no autorizada de fotografías suyas y de sus tres hijos durante unas vacaciones familiares, tal y como se ha conocido este jueves 30 de octubre.

La demanda se presentó contra la revista francesa 'Paris Match', que el pasado mes de abril publicó imágenes tomadas durante una escapada privada y familiar de esquí en los Alpes, donde aparecían los príncipes de Gales y sus hijos, George, Charlotte y Louis.

Desde el Palacio de Kensington consideraron que se había vulnerado el derecho a la vida privada y al uso de la imagen del núcleo familiar. Aseguraron que el artículo era "sumamente intrusivo" e iniciaron acciones legales contra los editores de la revista poco después de su publicación.

El comunicado de Kensington

Un portavoz de la familia ha emitido el siguiente comunicado: "Sus Altezas Reales el Príncipe y la Princesa de Gales han ganado el proceso judicial iniciado en Francia contra el propietario de 'Paris Match', que publicó un artículo sumamente intrusivo y fotografías de paparazzi tomadas con teleobjetivo de sus vacaciones familiares privadas en los Alpes en abril".

Asimismo, añade que "la sentencia afirma que, a pesar de sus deberes públicos como miembros de la familia real, Sus Altezas Reales y sus hijos tienen derecho al respeto de su vida privada y su tiempo en familia, sin injerencias ni intrusiones ilícitas".

Y concluye: "El príncipe y la princesa de Gales están comprometidos con la protección de su privacidad familiar y con garantizar que sus hijos puedan crecer sin escrutinio ni injerencias indebidas. No dudarán en tomar las medidas necesarias para hacer valer esos límites".

La sentencia

La sentencia se emitió el pasado 18 de septiembre por la jueza Sandrine Gil del Juzgado de Primera Instancia de Nanterre, que determinó que la publicación de las fotos y el artículo correspondían a una "invasión del respeto debido a la vida privada" de los demandantes y sus hijos.

Kate y Guillermo han solicitado que se publique una nota judicial en la revista en lugar de perseguir compensaciones económicas. La revista ha accedido a difundir dicho mensaje.

Otros procesos judiciales

Es relevante señalar que no es la primera ocasión en que los futuros reyes de Reino Unido emprenden acciones legales por este tipo de violaciones de la privacidad.

En 2012 demandaron a la revista francesa 'Closer' tras la publicación de varias fotografías de Kate Middleton bañándose en topless durante unas vacaciones en el sur de Francia, lo que derivó en una multa y indemnización. Este precedente también fue citado para contextualizar su insistencia en proteger a sus hijos de una exposición mediática no deseada.

El príncipe Guillermo siempre ha estado muy volcado en la lucha por la intimidad de su familia, recalcando que su madre, la princesa Diana de Gales, falleció en 1997 en un accidente de coche mientras estaba siendo perseguida por una oleada de paparazzi, lo que marcó su visión sobre cómo debe protegerse la privacidad de su vida privada.

Nueva vida con más seguridad

Esta noticia llega después de que los príncipes hayan decidido dar un vuelco radical a su vida familiar: tras tres años en Adelaide Cottage, se mudan a Forest Lodge junto a sus tres hijos.

Su mudanza, además de deberse a la necesidad de mayor espacio, también responde al deseo de los futuros soberanos británicos de preservar la seguridad de su familia y del personal. Cabe recordar que el pasado mes de junio su seguridad se vio comprometida tras la detención de un individuo cerca de Adelaide Cottage al colarse en los terrenos de Windsor.