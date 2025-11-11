Celia Molina 11 NOV 2025 - 10:10h.

El heredero de la corona británica ha dado una entrevista en Brasil, donde acudió para entregar uno de los Premios Earthshot

El príncipe Guillermo, preocupado por el futuro de sus tres hijos: "Como padre pienso constantemente en ello"

La semana pasada, el príncipe Guillermo de Inglaterra viajó a Brasil en el marco de la entrega de los Premios Earthshot, que él mismo creó en el año 2020. Preocupado por el futuro del planeta, en el que vivirán sus tres hijos (y millones de niños más), Kate Middleton y Guillermo crearon estos galardones, dotados con un millón de libras cada uno, para reforzar las acciones mundiales en favor de la conservación y reparación del medioambiente.

Durante su viaje, además de dar un difundido discurso en la COP30, donde aseguró que nuestro planeta se encuentra en un "punto crítico de inflexión", el príncipe de Gales dio una entrevista en la que también habló de otros importantes aspectos de su vida personal, como el cáncer que ha atravesado su mujer en los últimos años, o el que sigue sufriendo su propio padre.

"Hay muchas más preguntas cuando no hay respuestas"

En marzo de 2024 y, después de que Carlos III hubiera hecho pública su enfermedad, Kate Middleton anunció en un vídeo que tenía cáncer, justo después de habérselo comunicado a sus hijos. En esta última entrevista, precisamente, Guillermo ha recordado cómo fue aquella conversación con George, Charlotte y Louis, dejando claro que "cada familia tiene sus propias dificultades y sus propios retos" y que "la forma de afrontar esos problemas es muy individual y depende en gran medida del momento":

"A veces sientes que compartes demasiado con los niños. Pero la mayoría de las veces, ocultarles cosas no funciona, así que explicarles cómo se sienten, por qué está sucediendo eso, darles otros puntos de vista sobre por qué pueden sentirse así, a veces, les ayuda a tener una visión más amplia y a relajarse más, en lugar de estar realmente ansiosos por saber "¿qué me estás ocultando? Hay muchas más preguntas cuando no hay respuestas", dijo en los medios de Brasil, abordando una de las cuestiones que más preocupan a los padres que están pasando por una grave enfermedad.

Ocultarles cosas no funciona, así que es mejor explicarles cómo se sienten o por qué está sucediendo eso Cordon Press

Aunque ahora parezca muy seguro de la forma y el momento en el que, como padres, les dijeron a sus hijos que su madre padecía cáncer, lo cierto es que los Príncipes de Gales lo meditaron mucho antes de hacerlo. De ahí que la desaparición mediática de Kate, cuando todavía no se sabía lo que le ocurría, diera lugar a numerosos rumores, surgidos de la falta de explicación a su repentino retiro de la vida pública. "Siempre es una cuestión de equilibrio. ¿Cuánto digo? ¿Qué digo? ¿Cuándo lo digo? No hay un manual para ser padre, solo hay que dejarse llevar", concluyó el heredero de la corona británica.

En enero de este mismo año, el Palacio de Kensington anunció con satisfacción que el cáncer de Kate Middleton había entrado en remisión. Sin embargo, según una fuente cercana al Palacio, citada por 'RadarOnline.com', durante el último verano, la princesa "siguió lidiando con el dolor y el cansancio" lejos del foco mediático y en la intimidad de su hogar, junto a su marido, el príncipe Guillermo, y sus tres niños.