La familia real británica ha estado en el conocido como 'Domingo del Recuerdo' para rendir homenaje a los caídos en combate desde la I Guerra Mundial

Kate Middleton ha llevado puestos unos pendientes de Lady Di durante el homenaje a los caídos

LondresEste domingo, la familia real británica ha estado presente en el conocido como 'Domingo del Recuerdo' para rendir homenaje a los caídos en combate desde la I Guerra Mundial, en un evento celebrado en Londres que ha contado con la presencia de miles de veteranos.

El rey Carlos III de Inglaterra ha encabezado la ceremonia para rendir homenaje a los caídos. El monarca ha sido el encargado de depositar la primera corona de flores en el Cenotafio, seguido por el príncipe Guillermo. El rey, vestido con uniforme de mariscal de campo y levita, saludó antes de retirarse del monumento tras guardar dos minutos de silencio en el servicio anual del Domingo del Recuerdo en Londres.

La ceremonia del Domingo del Recuerdo

Su hijo, vestido con uniforme de la Real Fuerza Aérea con el rango de comandante de ala, también saludó tras depositar su corona de flores en el Cenotafio. Guillermo, quien en 2013 completó siete años y medio de servicio militar a tiempo completo, dedica su tiempo a promover el bienestar del personal militar en activo y retirado como parte fundamental de su labor.

El primer ministro británico, Keir Starmer, también ha depositado una ofrenda floral, junto con destacados políticos como la conservadora Kemi Badenoch, Ed Davey, Yvette Cooper, Shabana Mahmood y Lindsay Hoyle, y representantes de la Commonwealth.

La princesa Catalina y la reina Camila, ambas vestidas de negro, y otros miembros de la Familia Real presenciaron el servicio del Domingo del Recuerdo desde un balcón del Ministerio de Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, con vistas al Cenotafio.

Cerca del Cenotafio se encontraban ocho exprimeros ministros: John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak. El primer ministro de Escocia, John Swinney, ha conmemorado la ocasión con un servicio del Domingo del Recuerdo en Edimburgo, depositando una corona de flores en la Piedra del Recuerdo, frente al Ayuntamiento.

El guiño de Kate Middleton a Diana de Gales

Uno de los detalles que más ha llamado la atención entre los asistentes, ha sido la asistencia de Kate Middleton, princesa de Gales, y el guiño que ha querido tener con su difunta suegra, la Princesa Diana.

Kate Middleton ha escogido un abrigo negro con el que se ha protegido de las bajas temperaturas que ha acompañado de una blusa oscura de color azul marino que llamaba la atención por su cuello tipo volante de encaje que sobresalía el escote del abrigo.

Sin embargo, el pequeño detalle con el que también ha querido rendir un homenaje a Diana de Gales ha sido con las joyas que ha escogido para adornar su 'look'. La princesa de Gales ha decidido llevar puestos los pendientes de perlas Collingwood.

Estas joyas pertenecieron a Lady Di y que el príncipe Guillermo le regaló a la actual princesa de Gales cuando se comprometió con ella.

Desde entonces, Kate Middleton ha lucido estos pendientes en muy contadas ocasiones. Ha sido este Domingo del Recuerdo cuando la princesa de Gales ha querido volver a ponerse estas joyas y así recordar a su difunta suegra. Un detalle que ha llamado la atención de los ciudadanos británicos al ver a Kate Middleton con estos pendientes junto a la actual reina de Inglaterra, Camila Parker Bowles.

La ceremonia en recuerdo de los caídos en combate celebrada en Londres

Por otro lado, la ceremonia de colocación de la corona en el Cenotafio tuvo lugar tras guardar dos minutos de silencio en el centro de Whitehall y en los monumentos a los caídos en pueblos y ciudades de todo el país. La guardia de honor disparó un cañonazo para marcar el fin del minuto de silencio antes de que los cornetas de los Marines Reales tocaran el Toque de Silencio.

Antes del servicio religioso, una docena de personas vestidas con uniformes militares y amapolas desfilaron en sillas de ruedas por Whitehall mientras se escuchaban respetuosos aplausos cerca del Cenotafio.

Tres veteranos del Día D, el desembarco en las playas de Normandía, el 6 de junio de 1944, se encontraban entre los militares de la Segunda Guerra Mundial presentes en Whitehall. Henry Rice, antiguo operador de señales que llegó a la playa Juno cinco días después del desembarco y Mervyn Kersh, que llegó a Normandía con 19 años, tres días después del inicio de la operación, estuvieron entre los asistentes el domingo.

Unos 10.000 veteranos de las fuerzas armadas participaron en el desfile de la Real Legión Británica en Londres tras la ceremonia, entre ellos unos 20 veteranos de la Segunda Guerra Mundial, 80 años después del fin del conflicto.

La multitud que se congregó en las calles de Whitehall aplaudió a los participantes, que marcharon acompañados por la música interpretada por las Bandas Conjuntas de la División de la Casa Real y las bandas combinadas de los Royal Marines y la Real Fuerza Aérea. Muchos de los participantes lucían sus medallas.