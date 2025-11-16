Es hija del empresario Álvaro de Orleans-Borbón, primo de don Juan Carlos, y de Antonella Rendinna

La princesa se prepara para una de las citas más exclusivas del calendario social: el Baile de Debutantes de París

Eulalia de Orleans-Borbón se ha convertido en uno de los nombres más comentados de la escena social europea en las últimas semanas, a pocos días de su participación en Le Bal, el célebre Baile de Debutantes de París. Criada en Mónaco y actualmente estudiante de Economía y Finanzas en Escocia, la joven mantiene un perfil público que va en aumento, combinando su formación académica con una fuerte presencia en redes sociales y con frecuentes apariciones en eventos de alta sociedad, de ahí que se haya ganado el apodo de la 'princesa influencer'.

Hija del empresario Álvaro de Orleans-Borbón —primo de don Juan Carlos y uno de sus colaboradores más cercanos desde la infancia— y de Antonella Rendinna, segunda esposa del aristócrata, Eulalia forma parte de una extensa red de vínculos familiares que conectan a los Orleans con la realeza española y griega. El padre de Eulalia pertenece a una rama de la nobleza europea con lazos históricos tanto con Alfonso XIII como con la reina Sofía, y decidió que fuera precisamente el rey Juan Carlos quien asumiera el papel de padrino de su hija.

La buena relación entre ambos se volvió a demostrar en enero de 2024, cuando la joven viajó a Abu Dabi para asistir al 86 cumpleaños del rey emérito. La celebración, organizada en la isla Zaya Nurai, reunió también a las infantas Elena y Cristina, así como a varios de sus hijos. “Es un honor haber estado allí”, escribió entonces Eulalia en sus redes sociales.

Ahora, la princesa se prepara para una de las citas más exclusivas del calendario social internacional. A poco más de dos semanas del evento, ya se encuentra realizando pruebas de los vestidos de alta costura que lucirá en París, donde compartirá escenario con otras jóvenes de familias influyentes de distintos países, entre ellas la nieta de Carolina Herrera.

¿Qué es el baile de debutantes?

El Baile de Debutantes tiene sus raíces en el siglo XVIII, cuando el rey Jorge III del Reino Unido organizó una gala en honor a la reina Carlota como forma de introducir a las jóvenes de la aristocracia en la vida social adulta. En aquel entonces, las debutantes eran presentadas como “casaderas”, y el atuendo habitual era un vestido blanco similar al de novia, tradición que con el tiempo fue variando al incorporarse participantes de diversas culturas.

Aunque distintos países conservan versiones propias —como Inglaterra, Viena o ciertos círculos sociales en Estados Unidos—, la reinterpretación moderna más prestigiosa es Le Bal, creada en 1994 por Ophélie Renouard en París. Este evento reúne cada noviembre a unas veinte jóvenes de entre 16 y 22 años. Es, además, el único baile benéfico del mundo en el que las participantes visten creaciones de grandes casas de moda y donde la asistencia se realiza exclusivamente por invitación.

Los fondos recaudados se destinan a proyectos que apoyan a mujeres jóvenes, y año tras año, logra posicionarse entre los acontecimientos sociales más destacados según publicaciones como Forbes.