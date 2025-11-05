El padre del rey Felipe lanza este 5 de noviembre en Francia su biografía, 'Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne'

Salen a la luz las memorias del rey emérito Juan Carlos: sus declaraciones más polémicas y las que más darán que hablar

Este 5 de noviembre por fin han visto la luz las memorias del rey Juan Carlos en Francia, 'Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne'. Mientras en España su lanzamiento está previsto para el 3 de diciembre, la prensa gala y la nacional ya se han hecho eco de las declaraciones más polémicas del padre del rey Felipe VI.

Ante la publicación de su obra, el exmonarca incluso ya ha promocionado el que promete ser uno de los libros más sonados de la década. Para ello, ha concedido entrevistas tanto a medios franceses como españoles y, en este sentido, ha sido la revista '¡Hola!' quien ha publicado este miércoles su conversación con el emérito.

El abuelo de la princesa Leonor no ha dudado en sincerarse sobre su pasado, presente y futuro. Sobre su relación con sus hijos, con la emérita Sofía, con la reina Letizia y con sus nietos, incluidas la heredera al trono y la infanta Sofía.

Copando la portada de la cabecera rosa, el anterior jefe de Estado afirma que "llevo a España en mi corazón" pese a que hace cinco años tomó la decisión de abandonar el país y trasladarse a Abu Dabi, un lugar alejado de los periodistas, para no perjudicar la imagen de la Corona y el reinado de su hijo.

Un lustro después de su mudanza, la relación con su familia, en concreto con Felipe y sus hijas, está prácticamente obsoleta. Aún todavía habla por teléfono con la reina Sofía, 'Sofi' para él, y se reúne con sus hijas, las infantas Cristina y Elena, así como con los jóvenes Urdangarin y de Marichalar. Sin embargo, su nulo contacto con los cuatro miembros de la familia real actual le pesa.

Es por ello que, tal y como explica la revista del corazón, el rey Juan Carlos hace una petición a la heredera y futura reina de España: que vaya a visitarle a su mansión en Emiratos Árabes. "Desea que su nieta lo visite para contarle cómo, gracias a él, ella encarna el futuro de España. Como cualquier abuelo, Juan Carlos quisiera que su nieta finalmente viniera a visitarlo", escribe el citado medio.

La relación entre Juan Carlos I y Leonor

El exmonarca quiere retomar su vínculo con Leonor, a quien admira y le aconseja que "tenga seguridad en sí misma, que cumpla con su deber con simpatía y amabilidad, que sea la garante del respeto a la Constitución Española", contó a 'Le Point'.

De acuerdo a la prensa francesa, Juan Carlos I narra en sus memorias que la princesa de Asturias le llamó antes del verano de 2021 para anunciarle sus buenas notas y su partida a Gales para estudiar en el UWC Atlantic College. En este sentido, su gran deseo es "forjar un vínculo" con la heredera y, por ende, "reavivar" su relación con Felipe VI.

Cabe señalar que hace dos años el emérito asistió a una recepción privada con la reina emérita y con Leonor con motivo del 18º cumpleaños de la heredera, aunque no estuvo en el acto oficial de la jura de la Constitución ni trascendieron imágenes de su encuentro.

La última vez que abuelo y nieta se dejaron ver públicamente fue en 2018. Se prevé que se reencuentren en un almuerzo en el Palacio del Pardo el próximo 23 de noviembre, enmarcado en los actos con los que su Majestad conmemorará los 50 años de la restauración de la monarquía, eventos en los que no estará presente Don Juan Carlos.