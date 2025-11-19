Logo de telecincotelecinco
Irene Rosales reacciona a la portada de Kiko Rivera con otra chica: "Es una..."

Irene Rosales reacciona a la portada de Kiko Rivera con otra chica: "Es una..."
Irene Rosales, en 'Vamos en ver'.telecinco.es
Dos meses después de hacer pública su separación de Irene RosalesKiko Rivera ha ocupado la portada de la revista 'Semana', en la que aparece junto a una nueva acompañante.

Aunque algunos medios han especulado sobre si esta chica se trataba o no de una amiga especial del hijo de Isabel Pantoja, Irene Rosales no ha tardado en reaccionar a esta noticia y en desmentir cualquier tipo de vínculo sentimental entre ambos.

'Vamos a ver' ha emitido en directo las primeras declaraciones de Irene Rosales después de ver a Kiko junto a una mujer en la portada de esta revista: "Es mi amiga", ha asegurado.

Aunque aseguran que Kiko y Yolanda, que así se llama esta chica, pasaron una larga jornada de compras y que no es la primera vez que quedan, Irene insiste: "Con ella no, con ella segurísimo y al 100% que no", ha asegurado.

Irene aclara quién es la misteriosa chica que acompaña a Kiko Rivera: "Son amigos en común"

Esta chica sería la peluquera de Irene, ya que ha compartido varias fotografías con ella en su peluquería. "Es mi amiga y tienen su pareja. Estoy súper agradecida porque su chico está apoyando mucho a Kiko y hacen muchos planes juntos. Son amigos en común", ha aclarado de forma tajante.

