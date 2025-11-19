Primeras palabras de Gemma Camacho, sobre su relación con Cayetano Rivera: “Somos amigos y que pase el toro lo antes posible”
La periodista atiende a los compañeros de la prensa tras conocerse su relación con el torero Cayetano Rivera
Gemma Camacho, reportera de ‘El tiempo justo’, la nueva ilusión de Cayetano Rivera: "Está tranquilísima"
Tan solo 24 horas de conocerse su posible relación sentimental con Cayetano Rivera, ‘Vamos a ver’ ha conseguido la primera reacción de la mujer más buscada del momento, Gemma Camacho, la que dicen es la nueva ilusión del torero.
“Siento fatiga porque al final yo soy compañera, no estoy en este lado”, ha comenzado a responder la reportera de ‘El tiempo justo’ a nuestra reportera de ‘Vamos a ver’. Gemma Camacho no quiere hablar ante los medios, pero sí ha confirmado la información que se ha dado en su programa de televisión: “Lo que dije ayer, yo ya lo mencioné, somos amigos y nada más… Que pase el toro lo antes posible, yo de mi vida personal no quiero hablar”.
La revista Semana lleva el tema en portada y el primo del torero, José Antonio Canales Rivera aseguraba en ‘El tiempo justo’ que su primo no estaba de acuerdo con la información: “Con tan solo una cita, no le gusta que le pongan ‘nueva ilusión’. Sin embargo, los colaboradores del programa confirmaban que no había sido solo una cita y que los ‘enamorados’ se habían ido de viaje romántico a Italia.