La actriz ha recordado un comentario que le hizo a Doña Letizia en 2014, pocos días antes de convertirse en reina

El inesperado comentario de la reina Letizia en Valdesoto al reconocer a una joven por sus vídeos en redes sociales: “¿Tú eres la de Instagram?”

La actriz Clara Lago ha reaparecido ante los medios aprovechando la inauguración de la tienda Hoss en Vigo. Lo ha hecho junto a Lulú Figueroa y Malena Costa, tres madrinas de lujo para esta firma.

La actriz madrileña ha recordado su momento ‘tierra trágame’ con la reina Letizia, que mantenía ‘en secreto’ y que se volvió viral cuando decidió hacerlo público hace una semana. Fue en el podcast ‘La Ruina’ en el que la intérprete no dudó en revelar la anécdota que vivió con la reina en 2014, a pocos días de que Felipe VI ascendiese al trono. Como ha relatado, se encontró de casualidad con los entonces príncipes en la Cantina del Matadero y, tras tomarse dos vinos, decidió pasar por delante para ‘forzar’ un encuentro y poder charlar con ellos.

Lago logró establecer “contacto visual” con Doña Letizia, que la saludó por su nombre, “como si nos conociéramos de toda la vida”. “Me acerco, les saludo… haciendo super bien mi papel. Ellos estaban ahí como gente normal yo los trato como gente normal" relató divertida.

"Una figurilla de pesebre"

Un comentario que solía decirle su íntima amiga, la también actriz Ingrid Rubio, haciendo alusión a que al ser "tan chiquitita y tan flaquita" parecía "una figurilla de pesebre". Y al escuchar a la Reina, el subconsciente de Clara la traicionó y sin pensárselo le espetó, "mira quién fue a hablar, si parece una figurilla de pesebre".

"Ella se quedó como que no... A Felipe creo que le hizo un poco de gracia, como risa nerviosa. Letizia, si me estás escuchando, te pido perdón" expresaba mitad divertida mitad avergonzada en la entrevista. Un momento ‘ me quiero morir’ que la protagonista de ‘Ocho apellidos vascos’ ha rememorado en su visita a Vigo: “Se puede llamar la ruina, mi ruina con Doña Letizia", ha asegurado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Bueno, ya está, es una anécdota graciosa como he dicho antes, que bueno, pues si me llegaba a pasar con otra persona pues igual no tendría tanta gracia, pero claro, siendo con ella pues decirle eso a ella, pues al final por eso es mi ruina..." ha añadido intentando quitarle hierro, afirmando que "tampoco creo que ella se ofendiera, la verdad. Creo que se reiría luego con Felipe yendo a casa diciendo 'oye, esta tarada que va y me dice, figurilla de pesebre'... pero no había maldad".